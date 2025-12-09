我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日中關係惡化恐衝擊經濟 高市：日本對於對話持開放態度

提升情緒外 研究：音樂可減焦慮增藥效 有望強化腦疾治療

印度塔塔要幫英特爾代工 雙方宣布攜手 助半導體供應鏈在地化

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國晶片大廠英特爾（Intel）與印度塔塔電子宣布結盟，深耕印度半導體供應鏈。（路透）
美國晶片大廠英特爾（Intel）與印度塔塔電子宣布結盟，深耕印度半導體供應鏈。（路透）

塔塔電子（Tata Electronics）已把美國晶片大廠英特爾（Intel）列為潛在客戶，共同推動印度本土自製晶片與擴大半導體供應鏈的努力。

根據雙方簽署的備忘錄，兩家公司將共同探討在塔塔電子即將啟用的工廠內，為英特爾供應印度本土市場的產品進行生產與封裝。雙方也評估計劃評估在印度快速推廣專為消費者、企業量身打造的AI PC解決方案的方式。

塔塔在周一發出的新聞稿中表示，這項合作象徵重要一步，以便發展具韌性的印度本土電子與半導體供應鏈。

塔塔電子成立於2020年，近年投入數十億美元打造印度第一座純晶圓代工廠。根據該公司說法，這座工廠將為AI、汽車、運算與資料儲存等產業生產半導體產品。塔塔也正在興建新的封測設施。

印度是全球最大的電子產品消費國之一，但欠缺晶片設計與製造能力。印度政府力圖予以改變，以便減少依賴進口晶片，同時要在全球逐漸從中國轉移的電子產業中取得更大市占。

在新德里的「印度半導體任務」計畫下，至少已有10項半導體專案獲核准，累計投資額超過180億美元。

英特爾執行長陳立武表示，與塔塔的合作是一個「極佳的機會」，可望在全球成長最快的電腦市場之一快速擴張。印度PC需求攀升且AI快速普及，是當地電腦市場快速成長的推動力。

印度 英特爾 AI

上一則

中國出口強彈 今年GDP仍有望保五

延伸閱讀

「H200銷中」川普政府分潤25% 相關規定適用AMD與英特爾

「H200銷中」川普政府分潤25% 相關規定適用AMD與英特爾
英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普
大馬獲英特爾加碼投資2億打造封測中心 供應鏈地位提升

大馬獲英特爾加碼投資2億打造封測中心 供應鏈地位提升
英特爾承諾在馬來西亞額外投資逾2億美元 強化封測布局

英特爾承諾在馬來西亞額外投資逾2億美元 強化封測布局

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺

海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺
張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平