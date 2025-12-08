我的頻道

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

金球獎入圍將公布「魔法壞女巫2」、趙婷「哈姆奈特」大熱門

日本上季GPD萎縮幅度比初估更深 但無礙日銀升息之路

編譯葉亭均／綜合外電
日本上季GPD萎縮幅度比初估更深。（美聯社）
日本政府確認第3季經濟萎縮，而且萎縮幅度比最初預期的更深，這為首相高市早苗上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據。

在7月至9月的一季，日本國內生產毛額（GDP）經年化後下滑2.3%，原因是企業支出和住宅投資比初估數據

更為疲弱。這一萎縮幅度高於先前預估的下滑1.8%，而且是六季以來首次萎縮。

疲弱的經濟數據為高市的刺激經濟方案帶來了支撐理由，這項刺激方案可望成為自疫情以後規模最大的支出方案，因為民間消費依然不振，經濟的其他部分也欠缺動能。不過，這些數據也為日本銀行（BOJ，央行）下周的決策過程增添複雜因素，但可能不會阻礙日銀邁向逐步升息之路。

野村證券經濟學家野崎宇一郎表示：「高市可能會利用近期的經濟放緩來為大規模刺激方案辯護。但由於日本的產出缺口幾乎為零，高市將難以持續以經濟做為支出的理由。在這次暫時的下滑之後，我仍認為經濟將從下一季恢復成長。」

為減輕通膨對家庭的負擔，高市推出規模17.7兆日圓（約1140億美元）的刺激方案，包括緩解物價措施，如公用事業補貼和減稅，以及主要協助較小企業的薪資支持措施。政府估計，假設這些措施在三年內生效，該方案將使國家GDP平均每年提升約1.4個百分點。減輕家庭通膨衝擊是高市的關鍵目標，因為前首相下台的部分原因，包括民眾對生活成本高漲不滿。

彭博經濟分析師則認為，日本上季GDP下滑「不會阻止日銀在12月18-19日的會議上升息。日銀可能會忽略疲軟的GDP數據，認為住宅建設和出口的下降只是暫時現象。我們不認為經濟復甦遭遇了重大挫折。」

同時，隔夜指數交換合約顯示日銀本月升息的機率約90%，而日銀總裁植田和男上周已明確暗示，央行將考慮在即將召開的會議上升息。

日本 央行 高市早苗

IBM傳擬以110億美元價碼併購軟體公司Confluent

