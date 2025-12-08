我的頻道

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

三星Q4業績可望打敗SK海力士 將重登DRAM龍頭

編譯易起宇／綜合報導
南韓媒體報導，券商預估三星本季有望奪回全球DRAM龍頭寶座。（路透）
南韓媒體報導，三星電子第4季可望打敗勁敵SK海力士，重返全球營收最高的動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商龍頭寶座，主要受惠於該公司已縮短與SK海力士的高頻寬記憶體（HBM）技術差距，加上人工智慧（AI）基建投資熱潮帶動傳統DRAM價格上漲。

南韓多家大型券商估計，三星本季營業利益將超過18兆韓元（122億美元），遠優於市場預期，旗下管理半導體事業的裝置解決方案部門，營業利益更估年增422%到15.1兆韓元。

這份獲利驚喜可望能讓三星重奪全球DRAM市場龍頭寶座，把SK海力士擠到第二名。

三星今年第1季將此頭銜讓給領先HBM市場的SK海力士，且第2季持續落後，但三星電子透過加速HBM生產和改善良率，第3季已縮短與SK海力士的技術差距。

TrendForce估計，SK海力士第3季DRAM市占率為33.2%，只比三星的32.6%高出0.6個百分點，差距遠小於第2季的6個百分點。

因此，南韓分析師廣泛預估，三星電子本季將奪回DRAM市場龍頭地位。

三星業績復甦的另一個重要因素，是通用DRAM價格大漲，因為三星記憶體部門來自通用DRAM的營收比率高於其他對手，受惠程度也較大。

隨著全球雲端服務供應商競相增建AI資料中心，晶片廠商已經把產能日益配置到HBM以及其他先進記憶體，這導致傳統DRAM供應吃緊。

DRAMeXchange數據顯示，8GB電腦用DDR4記憶體的11月均價比10月大漲15.7%至8.1美元，為2018年9月來首次漲破8美元。

TrendForce預估，通用DRAM價格第4季將飆漲45%-50%，包括HBM在內的整體DRAM價格則看漲50%-55%。

三星 南韓 AI

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

黃仁勳：AI或催生新職業 例如「幫機器人做衣服」的裁縫師

