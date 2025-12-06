我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

日銀暗示本月將升息 日圓兌美元走揚

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

知情人士透露，日本銀行（央行）官員已準備在本月稍後的政策會議上升息，還會表明對繼續升息敞開大門。消息帶動日圓匯率走升。日圓兌美元5日盤中一度升值0.5%，報154.35日圓。

彭博資訊引述的消息人士表示，除了升息外，日銀還將指出，若央行的經濟展望如預期實現，將會繼續升息，同時對於最終升息到何種程度，將維持審慎態度。

官員們預期，在12月19日為期兩天的會議結束時，有高度可能性會升息1碼，將基準利率升至0.75%。若此次升息成真，將使日本政策利率達到自1995年以來最高水準。市場關注的重點之一，是央行會多積極地暗示後續可能的升息步調。

在日銀總裁植田和男1日發表演說，表示決策委員會將針對升息做出「適當判斷」後，市場對升息的預期大幅上升。一項隔夜交換指標顯示，交易人士預期日銀本月升息的機率約90%，高於一周前的不到60%。

知情人士本周稍早向彭博透露，若日銀決定於12月升息，首相高市早苗政府中的重要官員也不會阻擋。

在做出最終政策決定前，日銀將持續觀察即將公布的數據和資訊，官員把升息視作調整貨幣寬鬆的程度，而非緊縮，因為實質利率仍低於零，目前的金融情勢仍支持經濟擴張。

日本總務省同日公布，經調整後，10月家庭支出較去年同期下滑3%，為六個月來首度意外下降，也比預期差，主要受交通與住宅支出減少影響，在日銀準備考慮在本月升息之際，經濟數據凸顯出國內需求脆弱。

央行 利率 日本

上一則

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

下一則

鴻海前11月營收破7兆台幣 超越去年

延伸閱讀

高市言論未成抵制風潮 日本車企11月份在華銷售一升二降

高市言論未成抵制風潮 日本車企11月份在華銷售一升二降
高市早苗圈粉與政治立場無關？專家解釋她變帶貨女王的原因

高市早苗圈粉與政治立場無關？專家解釋她變帶貨女王的原因
日本再致函聯合國 就高市早苗涉台答辯駁中方主張

日本再致函聯合國 就高市早苗涉台答辯駁中方主張
南京大屠殺88周年將至 日本駐中國大使館籲日僑注意安全

南京大屠殺88周年將至 日本駐中國大使館籲日僑注意安全

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

2025-11-30 11:30

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型