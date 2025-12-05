我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

TikTok插旗拉美 砸377億美元在巴西蓋資料中心

編譯陳苓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
字節跳動旗下的TikTok，將在巴西投資超過2000億里爾（377億美元）打造資料中心。（美聯社）
字節跳動旗下的TikTok，將在巴西投資超過2000億里爾（377億美元）打造資料中心。（美聯社）

字節跳動旗下的TikTok，將在巴西投資超過2000億里爾（377億美元）打造資料中心。這是該公司在拉丁美洲的首個投資項目，也是巴西迄今最大宗的此類投資，將鞏固巴西作為人工智慧（AI）投資的地區首選地位。

TikTok公共政策主管蓋絲說，公司將攜手資料中心營運商Omnia、及巴西乾淨能源領導廠商Casa dos Ventos，新資料中心位於東北部塞阿拉州（Ceara）的佩森港（Pecem）附近，將完全仰賴風力發電。

這是陸企最大的單個資料中心項目之一，正值陸企阿里巴巴和騰訊加入美國同業，競相打造發展AI所須的算力，TikTok在聲明稿寫道，該投資將分十年進行，可創造約4,000個工作。

這個資料中心也是巴西至今最大規模的此類投資，為該國總統魯拉的一大勝利，他宣揚巴西是AI投資之地。該國被視為南美洲最適合發展資料中心的國家，擁有豐沛的再生能源、四通八達的全國電網，且有地區最快速的光纖網路。佩森港地近海底電纜重鎮，可連通歐洲與非洲。

塞阿拉經濟特區主管菲加爾表示：「資料中心不是終極目標，要以此來吸引高科技產業和科技巨擘」，願景是打造出類似矽谷的「塞阿拉谷」。

佩森港計畫是魯拉大計的一環。據產業追蹤網站Data Center Map，南美洲規劃中和現有的資料中心，近半都在巴西。魯拉並簽署臨時措施，提供獎助給想在該國設立資料中心的業者，包括能免稅進口部分設備。

TikTok項目是陸企深化在巴西科技和綠能投資的最新實例，這些合作源自川普重返白宮之前，但由於兩國都與美國當局不合，使得合作日增。

巴西 TikTok AI

上一則

台灣房市冷 不動產業GDP連3季負成長

下一則

日債殖利率寫18年高點 升息陷兩難

延伸閱讀

兩國緊張關係緩和 川普和巴西總統通話

兩國緊張關係緩和 川普和巴西總統通話
邦交國受利益牽制…拉美外交無法操之在己 台灣應警醒

邦交國受利益牽制…拉美外交無法操之在己 台灣應警醒
咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免
COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判

COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...