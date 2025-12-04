路透：日銀本月升息幾成定局 政府態度也轉趨默許

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
日銀本月升息幾乎已成定局，政府也表尊重。（美聯社）
日銀本月升息幾乎已成定局，政府也表尊重。（美聯社）

日本銀行（央行）本月升息的機率大增，路透周四引述三位熟悉決策內情的政府人士報導，日本政府看來會默許日銀本月調升利率

消息人士透露，日銀幾乎確定會將政策利率從0.5%調升至0.75%，也是總裁植田和男周一談話中所暗示的水準，這將是今年1月以來首度升息。

消息人士說：「如果日銀這個月希望升息，就請自行決定，政府的立場就是如此。」他並表示，日銀本月升息幾乎已成定局。另一位政府人士透露，日本政府準備默許日銀在 12 月升息。

日圓兌美元周四小跌0.1%至155.38日圓。

植田周一表示，日銀將在本月會議上評估升息的「利弊」，明確暗示 12 月 18、19 日會議升息的機率相當高。

這番談話讓市場押注日銀本月升息的機率逼近 8 成，不過部分市場人士也關注，主張維持寬鬆路線的首相高市早苗政府會如何反應。

針對植田的言論，財務大臣片山皋月周二表示，就雙方對經濟評估而言，她認為政府和日銀之間並無分歧。

即使是高市內閣中寬鬆派的經濟顧問，也未表態反對。其中一位政府委員會成員永濱利廣周三接受路透訪問時說，只要日圓維持疲弱，首相應會接受12月升息。

日銀政策委員會預料將在檢視即將公布的國內薪資數據、下周Fed決策結果及其對金融市場的影響後，再做最後決定。

市場焦點接下來很可能轉向日銀就未來利率會升到什麼水準所釋出的訊息。對此，植田至今仍保持模糊態度。

利率 日本 高市早苗

