印度「半導體市」加速成形 塔塔電子攜力積電打造全國首座前段晶圓廠

編譯劉忠勇／綜合外電
多勒拉（Dholera）特殊投資區也正興建機場，為「半導體市」基礎設施鋪路。（路透）
印度古吉拉特邦境內名為「半導體市」Semicon City正逐漸成形，部分道路、供水設施和變電站已建設完成。塔塔電子（Tata Electronics ）在力積電（6770）技術的支援下，將在這個大型造鎮計畫扮演核心角色。

半導體市座落坐落於多勒拉（Dholera）特殊投資區，距離古吉拉特邦最大城市阿默達巴德（Ahmedabad）約兩小時車程。

多勒拉第一階段開發已於 2016 年啟動，面積 22.5 平方公里。全區最終規模將擴大至 920 平方公里，比新加坡還大，未來可望容納 200 萬居民。

據日經新聞報導，塔塔集團旗下的半導體子公司塔塔電子在此計畫扮演核心角色，投資額將高達 9,100 億盧比（約 100 億美元）。塔塔電子和力積電合作，由力積電提供生產技術支援。打造印度第一座前段晶圓廠。

據報導，晶圓廠目前正在興建中，月產能將達 5 萬片，預計僱用逾 2 萬名員工，並在未來兩到三年內啟用。屆時，這座晶圓廠將成為印度半導體供應鏈的核心基地，吸引半導體設備及材料等上游企業在當地布局。

印度 新加坡 供應鏈

