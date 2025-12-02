我的頻道

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

紐約州校園手機禁令成效佳 8成認學生更專注

為何日本要升息、美債竟嚇到跌？植田提早「亮牌」掀全球債市蝴蝶效應

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員緊盯金融市場動向。（美聯社）

全球債市周一（1日）下跌，反映日本央行暗示即將升息的消息掀起市場波瀾，從日本到美國、德國的公債都受影響，進而波及比特幣等投機資產，凸顯出資金市場的「蝴蝶效應」。

在日銀總裁植田和男周一暗示本月可能升息後，日本2年期公債殖利率突破1%，為2008年以來首見，在周二，30年期殖利率盤中跳升2個基點至3.41%，創下紀錄新高，10年期也攀升至1.88%，為17年高點。

做為全球數兆美元資產指標的美國10年期公債殖利率周一跳升至8個基點至4.09%，創一個月來最大單日升幅。德國10年期殖利率躍增6個基點至2.75%。

宏利約翰漢考克投資管理公司共同投資策略長米斯金表示：「在日銀釋出12月準備升息的鷹派訊號後，全球債市正感受蝴蝶效應。」

一些華爾街人士擔心，日本公債殖利率上升可能吸引資金撤離美國投資，因為日本投資人若能在國內取得更高殖利率，他們可能會把資金匯回日本，削弱對海外公債的需求，進而推高美國公債殖利率，而後者在決定美國消費者與企業借貸成本方面扮演關鍵角色。

依據美國財政部資料，日本是美國政府最大的外國債權人，至9月持有約1.2兆美元美國公債。近年，許多日本民間投資人也為尋求高於日本境內的報酬率，投入數千億美元於美國與其他國家的債券市場。

State Street Markets宏觀策略主管麥卡菲表示：「日本利率正常化愈明確，日本投資人開始把資金從海外債市匯回國內的機率就愈高；就算不匯回，他們也可能減少購買外國公債。在各國主權債發行激增之際，這會移除一個重要的國際資金來源。」

此外，全球債市周一的拋售，也波及比特幣等高風險資產。當投資人可以從日本及美國公債等避險資產獲得更高殖利率時，高風險資產往往會下跌。分析師說，如果投資人借入日圓等低利率貨幣，再投入高利率市場的「套利交易」出現平倉潮，將會衝擊風險資產。

加密交易公司Wintermute德梅爾表示：「日本的低利率促成套利交易，如今正在反轉，所有高風險資產都遭到拋售。」

