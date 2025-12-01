南韓電商酷澎 3370萬用戶個資外洩 疑中國籍前員工涉案

我的頻道

編譯易起宇／綜合報導
電商巨擘酷澎證實，3370萬名用戶的個資出現大規模外洩。（路透）
電商巨擘酷澎（Coupang）證實，3370萬名用戶的個資出現大規模外洩，影響人數已幾乎是該公司的所有客戶，並公開道歉。南韓媒體指稱，這次個資外洩可能是一名酷澎中國籍前員工所為，而非外部駭客所致，且五個月後才警覺，引發外界對酷澎內部管理的關切。

在美國上市的酷澎11月29日證實，3370萬名客戶的個資已遭入侵取得，包括名字、電話號碼、電郵地址以及送貨地址等，「從6月24日以來，受影響帳戶的配送相關個人資訊，似乎被透過海外伺服器的未經授權造訪取得」，但信用卡號碼等支付資訊與登入憑證資訊為另外儲存，不受影響，用戶目前不須從事額外行動，「我們已封鎖這些未經授權的管道，並已堅強內部監控」。

酷澎掌管南韓物流配送業務的執行長朴大俊11月30日公開道歉，「我們再次為造成我們客戶的不便誠摯道歉」，表示將與相關單位密切合作，以防範進一步傷害，並也將檢討改善資料安全系統。

南韓政府同日召開跨部會緊急會議，以了解酷澎的個資保護是否違反安全規範，矢言將徹底調查。

酷澎在11月6日提供給南韓當局的文件中，坦承11月6日曾有非法存取的企圖，直到11月18日財偵測到，步揭露暗示個資外洩影響約4500名客戶，但29日證實為3370萬人。酷澎未曾揭露會員人數，但在11月公布的第3季財報表示，每月活躍用戶人數為2470萬人。

韓聯社與韓國時報報導，警方已鎖定至少一名嫌犯，這名嫌犯據稱曾為酷澎的中國籍員工，但目前已不在職，也已離開南韓。此外，酷澎這起大規模外洩推估是從6月24日開始，代表這起事件在近五個月後才被被偵測到，引發外界的憂慮範圍不僅止於個資外流。

酷澎這次個資外洩的影響範圍，遠超過近來多數南韓大企業遭遇的事件。SK電信4月坦承資料庫遭駭，共2324萬名客戶資料外洩，引發大量客戶在其實體門市大排長龍，要求更換可能遭駭的USIM卡。

由於影響更廣，南韓政府可能會對酷澎祭出超越SK電信金額的罰款。南韓個資保護委員會（PIPC）8月對SK電信開罰1350億韓元（9200萬美元），創下該委員會2020年成立來，對單一公司的最大筆罰金。

除了顧客個資外流外，酷澎近來也因夜班工作環境嚴峻而遭受外界批評，2020年來已有逾20名員工在執勤中過世。這件事情也已促使特別檢察官立案調查。

南韓 個資外洩 駭客

交投淡波動劇烈…銅漲破1.12萬美元、銀漲5.5% 皆創新高

