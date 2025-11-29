黃金大戶Tether 持有量媲美南韓央行

我的頻道

編譯易起宇／綜合報導
穩定幣巨頭Tether已默默成為全球民間最大黃金持有者，持有量甚至媲美南韓等國央行。（路透）
穩定幣巨頭Tether已默默成為全球民間最大黃金持有者，持有量甚至媲美南韓等國央行。（路透）

穩定幣巨頭Tether是全球最賺錢的加密貨幣公司之一，但比起數位貨幣，該公司近來似乎更看好黃金。最新數據顯示，該公司已默默成為全球最大民間黃金持有者之一。

英國金融時報（FT）報導，Tether的主要產品是掛鉤美元的穩定幣USDT，該加密幣已實質成為全球最大的加密貨幣市場基金。Tether總共發行約1800億美元的USDT，並將大部分的所得資金投入到美國國庫券，以其數十億美元的利息做為獲利。

但該公司的少部分人卻正將其擔保資產，投資到與加密幣相差甚遠的領域，尤其是黃金。據投資銀行Jefferies近期報告，Tether持有的實體黃金高達116噸，使其成為全球除了央行以外最大的黃金持有者，持有量甚至相當於南韓、匈牙利和希臘等較小國家央行的黃金儲備。

據Jefferies估計，Tether上季採購的黃金相當於全球黃金需求的近2%，並相當於同期央行採購量的近12%。

知情人士向FT表示，Tether對黃金的押注反映出，該公司內部人士相信，這項商品是全球最佳的價值儲藏工具，且通膨避險效果比數位貨幣要好。（雖然Tether仍持有數十億美元的比特幣，但該公司現在持有更多黃金。）

Tether對黃金的野心並不僅止於把其收進自家保險櫃。FT注意到該公司圍繞著黃金特許公司所做的交易。這類公司透過投資礦場，換取部分未來營收。

今年6月，負責投資該公司獲利的Tether Investment，以1.05億美元價碼取得多倫多上市公司Elemental Altus的少數股權，並在9月加碼投資1億美元。企業申報資料顯示，Tether如今擁有Elemental的控股權。

知情人士說，Tether對Elemental懷抱著一項更龐大的計畫：要利用其控股權對其他黃金特許公司進行收購。

