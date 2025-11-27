我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元

國民兵遭伏擊 目擊者拍下「美軍在華府街頭槍戰」

對英經濟投信任票 小摩擲130億元倫敦金絲雀碼頭蓋新總部

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通將在倫敦金絲雀碼頭金融區興建一座新總部大樓。(路透)
摩根大通將在倫敦金絲雀碼頭金融區興建一座新總部大樓。(路透)

摩根大通周四宣布，將在倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）金融區興建一座新總部大樓，投資額達數十億英鎊。宣布時機緊接在英國政府發布以提振財政與經濟成長為目標的預算案之後。

該銀行表示，這項工程包含建築成本在內，未來六年將為當地經濟貢獻99億英鎊（約131億美元），並創造大約7,800個工作機會。

摩根大通董事長兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）盛讚英國財相里夫斯周三發布的預算案未對銀行業加徵稅負，並指出，「英國政府將經濟增長列為優先要務，是促成此一決策的關鍵因素」。里夫斯回應此舉是「對英國經濟投下數十億英鎊的信任票」。

此舉對疫情後面臨空置率挑戰的金絲雀碼頭無疑是一劑強心針。這座規劃樓地板面積300萬平方英尺的摩天大樓，規模不僅是英國現今最高建築倫敦碎片大廈的130萬平方英尺的兩倍多，也超越摩根大通在紐約公園大道的全球總部。

同日，華爾街同行高盛集團（Goldman Sachs）也宣布擴編英國伯明罕辦公室，將新增500名員工。倫敦在脫歐後流失部分金融工作職位，此次兩家華爾街銀行先後擴大在英布局，被視為金融業對英國市場持續看好。

圖為摩根大通規劃位於倫敦金絲雀碼頭總部大樓的藝術渲染圖。(路透)
圖為摩根大通規劃位於倫敦金絲雀碼頭總部大樓的藝術渲染圖。(路透)

摩根大通 華爾街 高盛

上一則

娃哈哈告別宗家時代？宗馥莉卸任集團董事長 由許思敏接任

下一則

黃仁勳證實此行訪台見到張忠謀：他狀態很棒

延伸閱讀

查清了／許家印前妻丁玉梅 境外資產2.2億美元曝光

查清了／許家印前妻丁玉梅 境外資產2.2億美元曝光
供過於求 小摩估油價未來2年恐崩跌逾50%

供過於求 小摩估油價未來2年恐崩跌逾50%
香港宏福苑大火 英國外相發聲：感震驚痛心 向香港民眾致深切慰問

香港宏福苑大火 英國外相發聲：感震驚痛心 向香港民眾致深切慰問
摩根大通：國際油價未來兩年恐崩跌逾50% 主因是這個

摩根大通：國際油價未來兩年恐崩跌逾50% 主因是這個

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返