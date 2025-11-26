AI投資泡沫蠢蠢欲爆 亞洲台韓大廠最敏感？盯Nvidia不如盯台積電

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
金融時報報導，假如這波人工智慧（AI）周期即將出現裂痕，最初跡象必將發生在亞洲，從台積電等亞洲晶片供應商的財報數字可見端倪。（路透）

人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆的警告聲愈來愈響亮，儘管AI相關股票持續上漲，但美國AI指標股輝達（Nvidia）、微軟、Google母公司Alphabet、Meta等科技巨人的財報愈來愈受放大檢視，忐忑不安的投資人急於從中找尋AI投資榮景可能開始急轉直下的早期徵兆。

金融時報專欄作家尹允（June Yoon）表示，投資人盯錯目標，假如這波AI周期即將出現裂痕，最初跡象必將發生在亞洲，而不是美國。

AI泡沫與前幾波科技泡沫不同點：瓶頸在亞洲

尹允指出，當前的AI投資狂潮確實類似以往的科技泡沫，相似點包括：強烈的吹捧、豪擲重金的創業投資，以及投資人正反觀點壁壘分明——支持者宣稱AI將驅動經濟真正轉型，變革大到值得投入巨資；反對者則警告，資本支出增加得太急太猛，必將難以為繼。

但這回的不同點在瓶頸所在地。AI供應鏈此刻最賺錢、產能也最受限的環節是在亞洲。從高頻寬記憶晶片、先進晶片封裝到技術最尖端的晶片製程，這些對驅動AI模型不可或缺的技術，幾乎全集中在台灣和南韓。

台積電掌控全球將近四分之三晶圓代工市場，南韓SK海力士和三星合計吃下全球約80%的高頻寬記憶體（HBM）晶片市占率。而且，以往幾波科技周期大致由軟體驅動，當前這波全球AI投資熱潮則主要取決於實體元件的供應。例如 SK海力士的HBM，就用來訓練、執行大型AI模型，該公司上月宣布，2026年底前的HBM晶片產能已售罄，需求會持續緊繃到2027年。

台積電晶片同樣供不應求。目前AI晶片生產深深仰賴台積電以先進封裝技術將輝達AI晶片與HBM晶片堆疊整合起來。台積電這種技術的產能需求極高，據說光是輝達就預訂今年逾70%的台積電這類產能。

台韓大廠對AI市況最敏感 獲利創高恐是觸頂預兆

台、韓晶片大廠獲利數字創新高，乍看下似乎是AI需求熱絡的證據。然而，就晶片供應鏈而言，異常強勁的需求往往顯示景氣周期觸頂，而不是預告成長將持續下去。待履約晶片訂單通常在供應稀缺期（例如2024年）日積月累，那時客戶踴躍下單，訂購數量遠超過所需。供應商僅眼看訂單堆積如山，就解讀為需求源源不絕，於是擴大產能。但隨著供應正常化，客戶便開始降低或延後先前承諾的採購數量。

此刻驅動亞洲晶片供應商業績成長的主力，正是AI和高效能運算相關產品。以台積電為例，高效能運算占第3季淨營收比重57%。由於晶片製造商仰賴大量訂單，且有高昂的固定成本負擔，所以即使晶片需求稍微下滑，盈餘數據也可能迅速反映出來。

反觀美國科技集團雖引領AI投資熱潮，乍看下AI泡沫疑慮最大，但其實並非真正風險所在。微軟、Alphabet和Meta砸重金投資AI基礎設備，但獲利主要驅動力並非AI，這些科技巨人營收仍多元，橫跨廣告、雲端服務和生產力軟體等領域。營業利潤率並不取決於工廠產能利用率，倘若投資AI的論點減弱，資本支出大可重新導向。

因此，要評估今後AI需求真正的情況，首先要緊盯的應是敏於反映市場需求變化的亞洲晶片供應商財報。長期產品願景無法美化這些數字。AI或許能重塑經濟樣貌，但AI的基礎仍與晶片業景氣榮枯循環的現實緊密相連。

