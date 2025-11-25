歐盟擬收緊投資規範 要求中企聘用當地勞工

我的頻道

編譯陳律安／綜合報導
歐盟當局正計畫收緊外國投資規範，確保陸企進軍歐盟開放市場時能嘉惠歐洲勞工。（路透）
歐盟當局正計畫收緊外國投資規範，確保中國企業在進軍歐盟這個開放市場時，能嘉惠當地勞工，並進行技術移轉。

歐盟產業執委斯塞儒內（Stéphane Séjourné）向英國金融時報表示，新規範必須「確保外資投資不僅僅只是流向在海外組裝的零組件」，而是要能「讓整條歐洲價值鏈有效運作」。

斯塞儒內是法國政治人物，他長期推動在法規中納入在地含量要求，以及「歐洲製造」條款，這也是法國的一貫立場。他說，新規定可能要求外資必須聘用當地員工，並在「電池等特定領域」移轉技術知識。他指出，外資「對歐洲的成長必須有助益，而不是單純把歐洲市場當成入口」。

這項仍在討論中的修訂，是歐盟執委會預計下月公布的提案之一，以強化歐洲疲弱的工業基礎與遲滯的經濟成長。

中國企業近來在歐洲的產業布局日增，使外界擔心北京藉高階製造促成歐洲對中依賴，以增加地緣政治籌碼，這是中國國家主席習近平明確提出的目標之一。外界也示警，這可能成為中國企業規避歐盟進一步加徵關稅的手法。

根據歐盟執委會資料，2024年中國對歐盟的外國直接投資（FDI）較2023年激增80%，達94億歐元（約108億美元）。

最受矚目的是技術勝過所有歐洲對手的中國電池大廠寧德時代（CATL）。CATL在與西班牙的合資工廠計畫案中，規畫派遣2000名中國員工赴薩拉戈薩地區，同時聘用約3000名西班牙員工；但一些工會代表警告，依中國政府的政策，CATL恐怕會不願分享最核心的技術機密。

一名西班牙政府官員表示，馬德里當局強烈支持收緊外資規則，他認為此舉有助提升歐洲的經濟安全與韌性，並確保外資投資能在歐盟成員國創造實質附加價值、帶動技術移轉以及本土就業。

