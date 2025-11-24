我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

「如僅2張機票 台日是我目的地」前英特爾CEO談亞洲科技優勢

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾執行長季辛格（如圖）日前訪台，與鴻海董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴。(中央社)
矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾執行長季辛格（如圖）日前訪台，與鴻海董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴。(中央社)

日經亞洲24日刊出矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）的專訪，他表示對下一代運算與AI相關技術而言，深化與台灣、日本的合作至關重要。季辛格強調，美國雖正重建先進半導體與製造能力，但要達到台灣經過40年打造的完整供應鏈規模，至少需要數十年。

「我真的認為，台灣與日本是亞洲在科技領域方面最獨特的國家，我們必須深化與這些亞洲核心能力的合作。」季辛格形容，「從這方面來說，如果我手上只有兩張機票，台灣與日本會是我的目的地」。

基辛格說，日本掌握半導體製造所需的關鍵化學品、材料與設備，供應商從全球最大光阻劑製造商JSR，到全球頂尖半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）皆在其列。

談到台灣的優勢，季辛格認為在於完整的產業生態系。不僅擁有台積電，還有創意電子、世芯電子、聯發科技等主要晶片開發商，以及廣泛的封裝與電子製造業者。這些能力共同構成打造真正先進硬體與製造技術所需的關鍵基礎。

「沒有任何地方能像台灣，」季辛格比喻，「有時我會開玩笑說，你早餐想到一個點子，中午就能做出原型，晚上就能進入量產。」

基辛格表示，矽谷的創新能力從未受到質疑，但當地距離真正從事製造已相隔多年。如今美國著手重建先進半導體製造，他感到相當振奮。不過，他以台灣經驗指出，「台灣擁有如今的供應鏈地位並不令人意外，它40年前就開始著手布局……因為台積電在這裡，相關的封裝、協力、設計與IP供應鏈便會隨之聚集」。

他進一步評估，美國要重建同等規模的產業基礎，恐怕也需要數十年，而非僅僅幾年時間。

在人工智慧領域，基辛格表示，全球仍處於「AI 的起點，而非終點」，並將其比喻為網際網路的早期時代，當時每日上網的使用者仍相當有限。他說：「AI未來至少還有兩到三個黃金年代」，但也坦言期間必然會出現「調整期」。

在季辛格看來，AI發展最大的瓶頸，是推論運算過於昂貴且耗電量極高。他指出，AI需求幾乎每年倍增，但全球電力供應一年僅成長4%到5%，「電都供不上時，資本根本無法投入」。

他以此總結：「在數位AI時代，能源容量就等於經濟容量。」

面對地緣政治變動與AI競賽加速之際，基辛格認為，以中國大陸為中心與以美國為中心的兩個世界正在「越分越開，而非縮小差距」。

他說：「對企業高層而言，必須假設世界的分歧會持續擴大，並在此前提下調整策略。」但最終，他補充，外界不應過度被地緣政治分散注意力。「最根本的是，創新會勝出。地緣政治從不是科技競賽的決定性因素……在科技領域領先的唯一方式，是在科技上成為領導者」。

AI 日本 供應鏈

上一則

基辛格：美國要費幾十年 才能打造和台灣類似的晶片供應鏈

下一則

AI熱潮帶動記憶晶片空前飆漲 聯想稱因積極囤貨占有庫存優勢

延伸閱讀

英特爾CEO 駁斥竊走台積電機密傳聞

英特爾CEO 駁斥竊走台積電機密傳聞
羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了
英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性

英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性
台積電先進封裝產能嚴重吃緊 英特爾有望分食

台積電先進封裝產能嚴重吃緊 英特爾有望分食

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台