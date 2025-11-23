我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

市場押注Fed降息 推動亞股反彈 美期指走揚

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞股周一開盤表現強勁，市場因日股假期休市而交投清淡，但日本除外的MSCI亞太指數上漲0.4%。示意圖。(路透)
亞股周一開盤表現強勁，市場因日股假期休市而交投清淡，但日本除外的MSCI亞太指數上漲0.4%。示意圖。(路透)

全球股市本周伊始迎來開門紅，儘管美國聯準會官員對是否12月降息意見分歧，投資人仍因預期升溫而備受鼓舞。

市場可能出現的潛在催化劑包括：本周稍晚將公布的美國零售銷售與生產者物價指數，同時英國財政大臣里夫斯將發表備受期待的預算案。

地緣政治動態也主導市場情緒，美國與烏克蘭宣布已制定結束俄烏戰爭的「更新並優化過的」和平框架，市場對原油供應增加的預期持續壓抑油價。

上周全球股市因科技股估值過高疑慮而出現震盪之後，周一的亞股為市場帶來急需的喘息機會。

市場因日股假期休市而交投清淡，但日本除外的MSCI亞太指數上漲0.4%，南韓Kospi指數攀升0.7%。史坦普500期指與那斯達克期指分別上揚0.98%與0.88%，歐元區Stoxx 50期指也漲0.78%。

近期動能來自聯準會重量級官員威廉斯上周五表示，利率「短期內」可能調降，強化12月進一步寬鬆的預期。

高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）在報告中指出：「我們預期聯準會將在12月再次降息，接著在2026年3月和6月再進行兩次操作，使聯邦資金利率降至3-3.25%。明年的風險傾向更多次降息，因核心通膨數據良好，且就業市場惡化，尤其是高學歷族群，恐難透過溫和的周期性成長來緩解。」

根據CNBC報導，聯邦資金期貨目前顯示，12月降息1碼的機率已從一周前的不足30%升至57%。受日本假日影響，亞洲現貨美債交易暫停，但期貨持穩。

匯市焦點集中在日圓，兌美元匯率下跌0.2%至156.72日圓，持續徘徊於10個月低點。財務大臣片山皋月上周加強口頭干預，暫時為匯率築底，但市場對實際干預的預期正在升溫。日本政府重要諮詢委員會的會田卓司周日在NHK節目中強調，當局可積極干預匯市以抵消日圓疲弱的經濟負面影響。

降息 聯準會 日本

上一則

貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

下一則

蘇姿丰不怕AI泡沫 「投資不夠反而危險」

延伸閱讀

輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策

輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策
美股早盤／他開金口神救援 三大指數早盤回神

美股早盤／他開金口神救援 三大指數早盤回神
美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫

美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫
美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台