AI泡沫何時爆？緊盯比特幣這個預警指標 最近超靈驗

編譯湯淑君／綜合外電
比特幣最近價格一重挫，全球股市馬上跟著摔跤，堪稱靈驗的風險胃納預警指標。（路透）

比特幣21日一度暴跌7.6%至80,553美元，本月來跌跌不休已導致價值蒸發將近25%。比特幣崩跌傳達出重要警訊：當心股市跟著重挫。

金融時報專欄作家馬丁撰文指出，比特幣推出17年來，價格走勢屢仆屢起，作為投資標的有人吹捧也有人嫌棄，但過去一周來的市況發展卻彰顯出它真的具備一種相當有用的功能。不是支持者宣稱的「貨幣」功能（實在不夠格），也不能抗通膨（拜託！），更不是在市場風聲鶴唳時作為資金安全避風港（開什麼玩笑）。但眼尖的投資人可能察覺，比特幣作為「市場早期預警系統」倒是很實用。

比特幣堪稱有用的風險趨避風向球

最近每逢比特幣重挫，全球股市馬上跟著摔跤。比特幣價格自10月初迄今已跌掉三分之一，目前在84,000美元上下浮沉。在當前市場氛圍下，恐怕還有得跌。

美股本周震盪走低，直到周三盤後人工智慧（AI）晶片巨人輝達（Nvidia）釋出強大利多，大盤才為之一振。但好景不常，周四比特幣價格大跳水，又使市場氣氛急遽惡化。結果呢？沒錯，美股很快又尾隨比特幣下挫。

這種模式反覆發生，可見比特幣如今已被主流投資人視為一項寶貴的工具：偵測市場氛圍以及投機狂熱的指標。比特幣終於有實際用途，不能再說比特幣一無是處了。

辯論從「AI是不是泡沫」轉向「何時出場」

許多投資人已把「AI是不是投資泡沫」的辯論甩在腦後，現在辯論焦點已轉向「該不該出場？何時出場」。在這個階段，比特幣會是非常寶貴的工具。

馬丁表示，最近訪談過的專業投資人大多同意，市場正處於泡沫中，或至少可說，在極其壯觀的多頭漲勢過後，美股在未來數周或數月回跌「幾乎已成定局」。未必是「崩盤」，但「修正」大概在劫難逃，也許還會經歷好幾次。

專業投資人給的建議總是：「分散投資。」這種對策正確，但對有績效壓力的基金經理人而言，若是出脫大型科技股，可能導致今年報酬率大受影響。企圖擇時出場者，面臨更棘手的挑戰：太早殺出股票，恐會錯過最後一波漲勢。那與押注錯誤無異，顯得自己像個呆瓜。

專家建議一邊做避險一邊盯比特幣

瑞銀全球財富管理投資長海菲爾表示，仍樂觀看待AI概念股，但無法「百分之百確定」還會繼續漲，所以正採取分散投資策略，避免過度依賴一小撮科技股。畢竟，AI題材就算站得住腳，也要到數月甚至數年之後，才能收割成果。

東方匯理（Amundi）投資長蒙提耶本周說，他擔心有些企業過度投資AI技術與基礎設施，此刻市場也許正位於某種轉折點，但同樣有可能很快又止跌彈升。他說：「等到泡沫爆破時，方知身陷入其中。」科技巨頭股若大跌，可能導致市場「血流成河」，但時機決定一切。他的對策是：「做避險，但別賣」。亦即續抱科技巨頭股，同時買選擇權以防股價下跌。

蒙提耶未把比特幣納入投資組合，但他時時緊盯這個加密幣走勢，提醒自己「樹木不會長上天」。

結論是：快則2025年底，慢則2026年某時，市場崩跌仍是尾部風險。但另一方面，股價拉回和修正的可能性更高。不妨一眼盯股市，另一眼留意比特幣價格，以掌握市場氣氛動向。在眼看風暴可能來勢洶洶時，這有助於在股海航行時趨吉避凶。

