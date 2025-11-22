我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」逼哭5萬人

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

Google推Nano Banana Pro AI影像生成升級

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Google推出Nano Banana Pro，具備更強的AI圖像生成能力。（取材自官網）
Google推出Nano Banana Pro，具備更強的AI圖像生成能力。（取材自官網）

Google 20日推出Nano Banana Pro，是該公司以Gemini 3 Pro為基礎打造的最新版人工智慧（AI）影像編輯與生成平台。Google宣稱Nano Banana Pro不只能生成品質較佳影像，還能以多種語言生成更精準及更清楚文字，希望說服消費者和廣告主以這項最新工具來製作複雜圖像與圖表。

Nano Banana Pro能獲得這些強化，要歸功於Google 18日推出的最新版AI模型Gemini 3。Google在部落格中表示，Nano Banana Pro能根據強化的推理能力、世界知識和即時資訊，協助用戶「生成更精確及情境更豐富的視覺內容」。

舉例來說，Nano Banana Pro能協助把食譜文字轉化成圖文並茂的流程圖，或把天氣或體育競賽等即時資訊視覺化。如果是想在腦力激盪新行銷活動時加入自家設計的品牌，Nano Banana Pro最多能接受用戶提供14張參考圖像，並以用戶在文字指令描述的新情境安排這些圖像，輸入素材特色將維持不變。

Gemini免費版用戶使用Nano Banana Pro額度有限，額度耗盡後將回到原本的Nano Banana模型，Google AI Plus、Pro和Ultra訂戶額度較高。另外，Nano Banana Pro也將進駐Google搜尋AI模式、Gemini API、Google Ads和AI電影製作工具Flow。

第一代Nano Banana 8月問世後迅速在網路上大受歡迎，帶動Gemini登上蘋果美國App Store榜首，Google上月透露Gemini App每月用戶已達到6.5億人。在Gemini人氣持續上升帶動下，Google母公司Alphabet股價2025年來已漲53%，全年表現可望稱霸美股七雄，今年來股價上漲35%的輝達（Nvidia）可能名列第二。

另一方面，Google也宣布，已開發出讓旗下最新Pixel 10智慧手機透過蘋果公司AirDrop協定，與iPhone傳輸影像和其他檔案的方法。Google說：「家人和朋友之間分享重要時刻不應受到裝置限制，分享應不受阻礙。」十多年前問世的AirDrop內建於蘋果軟體平台，能讓檔案在iPhone、iPad和Mac之間無線快速傳輸，Google為Android推出的類似功能名為快速分享（Quick Share）。Google發言人表示，蘋果未參與開發這項新功能。

Google Gemini AI

上一則

華為槓上Nvidia 大秀AI突破性黑科技

下一則

中國電信、華為助力機械導盲犬 能夠準確識別行人、即時規劃路徑

延伸閱讀

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光
Google AI基建研發中心在台啟動 規模僅次美國總部

Google AI基建研發中心在台啟動 規模僅次美國總部
軟銀強攻AI基建 傳將豪擲30億美元改造俄亥俄廠 供OpenAI資料中心

軟銀強攻AI基建 傳將豪擲30億美元改造俄亥俄廠 供OpenAI資料中心
Android手機終於能跟AirDrop互通了 這款率先啟用

Android手機終於能跟AirDrop互通了 這款率先啟用

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車