我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

成立才3年 日本政府再砸1千億日圓 半導體國家隊預計2031年上市

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本半導體國家隊Rapidus，目標2031年度左右上市。 （路透）
日本半導體國家隊Rapidus，目標2031年度左右上市。 （路透）

由政府一手主導促成、成立才三年的日本半導體國家隊Rapidus，計劃在2031年度左右上市，而政府打算再投資1,000億日圓（6.40億美元），希望提高日本晶片製造的能力。

日本經濟產業大臣赤澤亮正21日在例行記者會上宣布，政府將透過一個機制投資Rapidus，取得其股權。

Rapidus在一份計畫書中預估，興建AI資料中心、生產汽車及機器人所需的下一代晶片，供不應求的情況可能會非常嚴重。該公司目標在2027年度開始量產使用2奈米製程的晶片，並希望到2029年度左右能讓自由現金流量轉為正數。

Rapidus的計畫也包括在2026年度進行另一輪由政府領軍的投資，目標籌措1,500億日圓，以擴充其在北海道的製造產能。該公司希望到2031年度前能向民間部門籌得1兆日圓，以便更有能力與台積電等對手競爭。

為追趕2奈米，Rapidus去年12月已完成極紫外光（EUV）曝光機的安裝，今年7月更宣布成功試產2奈米晶片。據悉，為了幫助Rapidus實現目標，日本當局除了推出一系列政策，降低研發與量產門檻外，還承諾投資1.7兆日圓，讓該公司在年底前預計可再獲得1,000億日圓的資金挹注。日本想贏的企圖心由此可見一斑。

日本 台積電 AI

上一則

Fed官員續放鷹 市場估12月降息機率不到四成

延伸閱讀

福島核災後首例 新潟縣放行「柏崎刈羽核電廠」待監管機關最終批准

福島核災後首例 新潟縣放行「柏崎刈羽核電廠」待監管機關最終批准
殖利率太吸引人 外資搶買日本長天期公債

殖利率太吸引人 外資搶買日本長天期公債
陸禁日水產 賴清德「吃壽司」相挺 日議員「吃台灣滷肉飯」回敬

陸禁日水產 賴清德「吃壽司」相挺 日議員「吃台灣滷肉飯」回敬
首度回售授權國 日本向美出口愛國者飛彈：不會提供給第三國

首度回售授權國 日本向美出口愛國者飛彈：不會提供給第三國

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據