殖利率太吸引人 外資搶買日本長天期公債

外國投資人正以20多年來最快速度湧入日本 長期公債。根據日本證券業協會數據，截至10月底，外資淨買超10年以上日本公債達11.3兆日圓（約718億美元），為2004年開始統計以來同期最高。

關鍵在於日本長端殖利率 因通膨、利率上升及傳統買家退場而大幅攀升。30年期公債殖利率從去年初的1.6%升至近日創新高的3.41%；20年期也從1.39%躍升至2.88%，為1999年來首見。殖利率與債券 價格走勢相反。

外資更青睞匯率避險後的額外收益。Royal London資產管理公司基金經理Gareth Hill指出，英鎊避險後的30年期日債殖利率可達6.5%至7%，優於其他已開發國家的同類型債券。

品浩（Pimco）也在今年利用市場「錯價」積極布局。錯價來源包括：日本壽險公司在新制上路後不再需要大量持有長債、日本央行縮減10至25年期公債購買規模，以及川普「解放日」關稅與日本參議院選舉一度引發拋售，使市場供過於求。

外資在日債市場的占比仍低，但他們對財政赤字與政策訊號更敏感。分析師指出，隨國際資金比重提高，日本政府的財政操作將面臨更多外部審視。

先鋒集團國際利率主管Ales Koutny表示，若日本逐漸成為全球債券資金的新避風港，可能促使投資人從其他主要市場撤出，成為全球長期公債殖利率大幅波動的導火線。