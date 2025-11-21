亞洲11經濟體外匯存底近8兆美元 銀彈充足

亞洲各國外匯存底變化 資料來源：彭博資訊

亞洲11個主要經濟體的外匯存底總額，今年增加逾4000億美元，已逼近8兆美元，主因是美元貶值與金價大漲。因此，盡管最近亞幣普遍走軟，但各央行 已擁有更充裕的彈藥在必要時捍衛本幣匯率 。

根據彭博彙編的數據，帶動今年亞洲外匯存底激增主要源頭是中國，共增加1410億美元，其次是日本 增加1160億美元。今年1至9月美元疲軟，使各國非美元資產的價值上升，有助於使存底總額增加，而金價上漲更進一步使存底總額增加。

紐約梅隆銀行（BNY）亞太區總經策略師莊偉坤（音譯）表示，「盡管一些亞太區國家因為一些事情而動用存底，但仍然相當充裕。就目前而言，區內國家的進口覆蓋率已經超過令人放心的水準」。

由於9月以來全球股市震盪，導致美元匯率反彈，且區內貨幣普遍走軟，使亞洲國家又恢復干預匯市。

印度由於受到美國提高關稅的傷害，打擊出口，以及國內股市出現資金外流，使盧比對美元今年貶值逾3%。近幾周印度央行在境內及境外匯市積極出手干預，防止盧比貶破今年9月底所創下的88.80歷史低位。

過去一個月來韓元也貶值3.2%，使官員表示將與國家年金公團（NPS）等市場主力合作，以捍衛韓元。日圓由於跌到十個月來低點，日本財務大臣片山皋月也提出強烈警告。

雖然進場干預有其必要性，但卻可能不為美國政府所樂見，使亞太各國央行相當審慎。美國財政部最新匯率報告中雖未點名誰操縱匯率，但仍將中國、日本、南韓、台灣、新加坡及越南列入觀察名單。

三菱日聯銀行匯市專家指出，一些跡象顯示亞洲各央行愈來愈關切本國貨幣貶值；外匯存底仍是第一道溫和的防線，但各央行也體認到美國財政部對匯率操縱的看法，以及可能影響到貿易協議的進展。