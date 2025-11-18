鯊魚寶寶助攻 Pinkfong掛牌首日飆漲 創辦人家族持股市值近2億美元

碰碰狐與鯊魚寶寶。(美聯社)

南韓 兒歌《鯊魚寶寶》（Baby Shark）風靡全球，創作商碰碰狐（Pinkfong）在周二掛牌首日股價一度飆升62%，顯示這宗小型IPO獲投資人熱烈追捧。

該股周二以58,000韓元開盤，早盤最高衝上萬61,500韓元，截至台灣時間上午12時30分，報價46,700韓元，漲幅收斂至23%。

憑藉鯊魚寶寶全球累積超過160億次點閱的佳績，碰碰狐希望透過公開上市，拓展學齡前內容以外的市場，證明其具備完整媒體製作實力，能夠再推出下一個爆款產品。。

儘管此次IPO僅募集760億韓元（約5,300萬美元），但發行價訂在區間上限38,000韓元。公開資料顯示市場反應熱烈，投資人申購數量超出發行股數的逾600倍。

Zian投資管理公司投資長Kim Dojoon指出，股價後續漲勢關鍵在於獲利表現，「公司能否有效將現有智慧財產變現，以及新角色的市場接受度」。他先前曾將Pinkfong與SAMG娛樂相提並論，後者因《Catch! Teenieping》動畫系列爆紅，推動股價成長至三倍高。

Pinkfong本益比約為2025年預估收益的25倍，低於同業平均約40倍。

該公司商業模式核心在於透過YouTube 、串流平台、電視與行動應用程式，製播具洗腦風格的短影音內容。一旦旋律走紅，便透過廣告、串流版稅、授權與周邊商品，以及實體演出、遊戲與節目等方式進行變現。

Pinkfong旗下多數角色，包括招牌吉祥物碰碰狐在內，皆已取得專利保護，有助降低對鯊魚寶寶的營收依賴。執行長Kim Min-seok透露，Bebefinn系列的內容營收目前已超越鯊魚寶寶。

Pinkfong由Kim Min-seok與技術長Son Dongwoo於2010年共同創立，兩人皆出身南韓遊戲與科技產業。早期投資與發行合作透過金父經營的Samsung Publishing公司促成。

彭博推算Kim Min-seok及親屬在兩家公司的持股，家族財富目前估值已達約2,830億韓元（約1.94億美元）。