技術遭偷光？調查：南韓十大出口產業競爭力 五年後全輸中國

調查顯示，南韓汽車等十大出口產業競爭力，可能被中國全面超越。（路透）

最新產業調查顯示，南韓 半導體和汽車等十大出口產業競爭力，未來五年可能被中國全面超越。

根據韓國全國經濟人聯合會（FKI）對南韓主要出口產業200家大企業的調查，假設南韓競爭力分數為100，目前中國在五個產業表現已領先南韓，分別是鋼鐵（112.7）、通用機械（108.5）、可充電電池（108.4）、顯示器（106.4）及汽車與零件（102.4）。

相較之下，中國半導體業競爭力分數為99.3，低於南韓，電氣與電子產品（99）、造船（96.7）、石化與石油 產品（96.5）及生物健康（89.2）業競爭力也處於落後。不過，中國這些產業預料五年後（2030年）也將趕超南韓，屆時中國在十大產業將全面領先。

從企業整體競爭力來看，目前南韓企業給予中國的分數是102.2，領先南韓和日本 （93.5），但低於美國（107.2）。這項排名五年後預料將維持不變，但中國分數可能上升至112.3，幾乎追平美國（112.9），日本分數預料也將升至95。對南韓而言，這意味美國及中國將繼續遙遙領先，日本則緊追在後，形成「兩面夾擊」局面。

南韓企業表示，中國在價格競爭力、生產力、政府援助、熟練人才及核心技術領域表現都優於南韓，目前南韓在六大領域僅產品品牌化占上風，但中國預計未來五年內也將奪走這項優勢。

受訪企業指出，國內產品競爭力下降是南韓競爭力主要挑戰，回答這個選項的業者占21.9%，其次是外部風險日益上升（20.4%）。其他憂慮包括人口減少導致內需疲弱（19.6%），以及人工智慧（AI）和其他重要技術人才短缺（18.5%）。