我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延宕30年 辛普森遺產管理人同意支付5800萬民事賠償

緊急減班令解除航班恢復正常……今日你應知道5件事

技術遭偷光？調查：南韓十大出口產業競爭力 五年後全輸中國

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
調查顯示，南韓汽車等十大出口產業競爭力，可能被中國全面超越。（路透）
調查顯示，南韓汽車等十大出口產業競爭力，可能被中國全面超越。（路透）

最新產業調查顯示，南韓半導體和汽車等十大出口產業競爭力，未來五年可能被中國全面超越。

根據韓國全國經濟人聯合會（FKI）對南韓主要出口產業200家大企業的調查，假設南韓競爭力分數為100，目前中國在五個產業表現已領先南韓，分別是鋼鐵（112.7）、通用機械（108.5）、可充電電池（108.4）、顯示器（106.4）及汽車與零件（102.4）。

相較之下，中國半導體業競爭力分數為99.3，低於南韓，電氣與電子產品（99）、造船（96.7）、石化與石油產品（96.5）及生物健康（89.2）業競爭力也處於落後。不過，中國這些產業預料五年後（2030年）也將趕超南韓，屆時中國在十大產業將全面領先。

從企業整體競爭力來看，目前南韓企業給予中國的分數是102.2，領先南韓和日本（93.5），但低於美國（107.2）。這項排名五年後預料將維持不變，但中國分數可能上升至112.3，幾乎追平美國（112.9），日本分數預料也將升至95。對南韓而言，這意味美國及中國將繼續遙遙領先，日本則緊追在後，形成「兩面夾擊」局面。

南韓企業表示，中國在價格競爭力、生產力、政府援助、熟練人才及核心技術領域表現都優於南韓，目前南韓在六大領域僅產品品牌化占上風，但中國預計未來五年內也將奪走這項優勢。

受訪企業指出，國內產品競爭力下降是南韓競爭力主要挑戰，回答這個選項的業者占21.9%，其次是外部風險日益上升（20.4%）。其他憂慮包括人口減少導致內需疲弱（19.6%），以及人工智慧（AI）和其他重要技術人才短缺（18.5%）。

南韓 日本 石油

上一則

阿聯酋航空訂購65架波音777X 合約價值380億美元

延伸閱讀

解放軍「黃海實彈射擊」劍指日本 他稱日各界非常憤怒

解放軍「黃海實彈射擊」劍指日本 他稱日各界非常憤怒
南韓10大出口產業遭中國追趕 5年內或全面失守

南韓10大出口產業遭中國追趕 5年內或全面失守
南韓史上最嚴打房幫倒忙？首爾上月房價、租金漲幅創新高

南韓史上最嚴打房幫倒忙？首爾上月房價、租金漲幅創新高
日韓防衛交流生變 韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

日韓防衛交流生變 韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

熱門新聞

高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
1美分硬幣走入歷史，鑄幣局為節省成本，12日在費城鑄造最後一批1分硬幣後停產。(路透)

費城鑄幣廠完成最後一批 1分硬幣走入歷史

2025-11-12 19:31

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯