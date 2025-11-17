我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025年全球軍力排行揭曉 美奪冠 俄中緊追 台灣也入榜

本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

編譯葉亭均／綜合外電
隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）
隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

日圓兌美元匯率今天（17日）又面臨155日圓關卡保衛戰。隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力；高盛集團則表示，隨著投資人愈來愈擔心日本政府可能推出規模超出預期的經濟刺激方案，日本「財政風險溢價」捲土重來，會對長期日本公債和日圓帶來壓力。

日圓匯率17日盤中呈現多空拉鋸，一度貶值0.08%，報154.67日圓。

野村證券外匯策略主管後藤雄二郎在17日的報告中表示，如果在中國政府建議公民短期內避免前往日本後，中國赴日旅客人數降至零，那麼日本入境旅遊收益可能減少每月近2,000億日圓（約13億美元）。

後藤雄二郎說，如果若這種停滯持續，可能透過供需影響，對日圓造成每年貶值約1.5%的壓力。此外，對經濟疲軟的擔憂加劇，可能導致日本央行延後升息，導致日圓進一步走貶。

不過，後藤也指出，反之，如果股市壓力升高，「高市交易」可能反轉，也有可能帶動日圓買盤。

另一方面，高盛策略師在15日的報告中指出，市場愈來愈擔心日本政府可能會放棄年度預算收支平衡以及實現長期財政目標的承諾。此前，日本首相高市早苗已釋放更激進寬鬆的財政訊號，日媒近日也報導，高市政府正考慮為本財年追加約14兆日圓（約910億美元）預算，規模可能超過去年的13.9兆日圓。

高盛的評論反映出市場對日本長期公債殖利率可能再次大幅上升的擔憂。這讓人聯想到今年稍早，當財政問題引發日本債市動盪並波及全球市場的情形。

日本30年期公債殖利率目前距歷史新高僅差幾個基點，10年期公債殖利率在東京時間周一早盤升至1.72%，創2008年以來最高水準。

高盛說，目前沒有跡象顯示日銀會透過升息來阻貶日圓，反映日本央行在評估美國關稅滯後效應及日本薪資方面保持耐心。在另一份報告中，高盛全球外匯策略師崔維迪（Kamakshya trivedi）表示，日圓有進一步貶值空間。日圓上周貶破155關卡，引發包括財務大臣片山皋月等官員口頭干預。

高盛分析師們指出，美元兌日圓的升值空間應該會受限於官員們的更多的口頭干預、甚至是直接行動。

日本 高盛 殖利率

上一則

日本上季GDP出現六季以來首見萎縮 高市更有理由祭出刺激經濟措施

延伸閱讀

日本上季GDP出現六季以來首見萎縮 高市更有理由祭出刺激經濟措施

日本上季GDP出現六季以來首見萎縮 高市更有理由祭出刺激經濟措施
本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排

本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排
日韓防衛交流生變 韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

日韓防衛交流生變 韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議
高盛要賣漢堡了？傳豪砸700億日圓收購日本漢堡王 拚展店至600家

高盛要賣漢堡了？傳豪砸700億日圓收購日本漢堡王 拚展店至600家

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
總統川普計劃推出50年期房貸。（美聯社）

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

2025-11-10 07:10

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯
與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源

與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源