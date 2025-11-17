我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025年全球軍力排行揭曉 美奪冠 俄中緊追 台灣也入榜

本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排

日本上季GDP出現六季以來首見萎縮 高市更有理由祭出刺激經濟措施

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
外需（出口減進口）上季拖累GDP 0.2個百分點，反映美國調高關稅的衝擊。（路透）
外需（出口減進口）上季拖累GDP 0.2個百分點，反映美國調高關稅的衝擊。（路透）

日本經濟上季經濟出現六季以來首見萎縮，讓首相高市早苗更有理由推動經濟刺激措施。

日本內閣府周一公布，國內生產毛額（GDP）7至9月與上季比較折算年率之經濟成長率萎縮1.8%，但沒有經濟學家原估萎縮2.4%那麼嚴重。

受建築業新法規上路、加上美國關稅持續衝擊，民間住宅投資與出口大幅拖累整體產出。占GDP最大宗的民間消費幾無成長，彌補不了其他項目疲態。

高市最快在本周公布推出上任以來頭一個經濟振興方案，市場密切關注實際支出規模，因為日本舉債增加，恐將升高金融市場的穩定風險。

日本第2季GDP經下修後仍成長2.3%，四倍於日本經濟平均成長實力。至於上季萎縮原本就在多數經濟學家預料之中，主要受到住宅投資暴跌影響，經調整後季減幅度多達9.4%。

占整體經濟規模逾半的日本民間消費較上季僅小幅增加0.1%，可見家庭在高漲的生活成本壓力下，仍緊縮非必要支出，實質薪資停滯的情況也未見改善。

日本主要通膨指標已連續三年半維持甚至超越日銀2%的目標水準。高市已多次強調，舒緩通膨帶來的民生之痛是她最優先處理的事項，並承諾將推出水電補貼、調降汽油稅等措施。

同期企業投資季增1.0%，反映企業景氣仍相對穩健。日銀最新的短觀調查顯示，儘管普遍預期獲利會下滑，大型企業今年依舊計劃增加廠房和設備投資。

外需（出口減進口）拖累GDP 0.2個百分點，反映美國調高關稅的衝擊。日本政府已和川普政府達成貿易協議，但日本企業輸往美國的產品仍需承擔15%的關稅。

日本 關稅 高市早苗

上一則

高盛要賣漢堡了？傳豪砸700億日圓收購日本漢堡王 拚展店至600家

下一則

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

延伸閱讀

本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排

本周G20峰會李強是否見高市？中外交部：沒這個安排
中駐大阪總領事薛劍原要出席…中日友好活動因安全戒備問題取消

中駐大阪總領事薛劍原要出席…中日友好活動因安全戒備問題取消
反制日本 中國海警：釣魚台領海巡航 北京發布留學預警

反制日本 中國海警：釣魚台領海巡航 北京發布留學預警
新聞眼／中日角力加劇 台灣別誤判捲入大國競爭

新聞眼／中日角力加劇 台灣別誤判捲入大國競爭

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
總統川普計劃推出50年期房貸。（美聯社）

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

2025-11-10 07:10

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯
與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源

與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源