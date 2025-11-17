搶台積電AI先進晶片 特斯拉頻施壓 促加快生產速度

我的頻道

編譯林聰毅／綜合報導

特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來說，五年就是無止境的漫長等待」。

法人看好，Nvidia輝達（另稱英偉達）、超微加大自家AI晶片在台積電投片力道之際，特斯拉也加入搶台積電產能行列，甚至希望台積電「更快一點」，透露台積電先進製程超搶手，在大廠積極投片下，挹注台積電後市成長可期。

財經新聞網站Benzinga報導，馬斯克在第32屆巴倫投資年會上，與投資人羅恩．巴倫（Ron Baron）線上對談時表示，他「非常尊敬」台積電和三星電子，特斯拉和SpaceX多年來都與這兩家公司合作，但他說，即使是世界數一數二的晶圓廠，也趕不上特斯拉的步調。

馬斯克說：「（生產）速度似乎還不夠快，當我問他們從開工到完成一座新的晶片廠需要多久時間時，他們跟我說需要五年才能開始生產。我覺得對我來說，五年簡直是無止境的漫長等待。」他解釋說，他規劃的時間表比較接近一到兩年，笑稱到第三年時，就是「無限長」了。

馬斯克坦承，台積電和三星電子都正「以疾如閃電的速度」在生產，但他也警告，若供應商無法滿足特斯拉對AI晶片的殷切需求，這種速度仍可能成為特斯拉的「淘汰因素」。他之前表示，特斯拉可能需要自建晶圓廠，生產自家晶片。

馬斯克本月稍早證實，特斯拉即將推出的AI5和AI6晶片將由三星電子的德州泰勒市晶圓廠、和台積電位於亞利桑納州的Fab 21晶圓廠共同生產。他說，由不同晶圓廠生產的晶片可能有些許差異，但特斯拉的軟體將能在這兩種版本的晶片上運作。

特斯拉計劃在2026年開始生產AI5，約一年後生產AI6。馬斯克重申，AI5的效能將比特斯拉目前的晶片提升40倍，而AI6的效能將再增加一倍。

