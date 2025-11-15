我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

因應美關稅、中競爭 南韓將擴大對電動車的金援與補貼

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

南韓計畫明年提高電動車購買補貼及加強金援汽車製造商，藉此協助抵銷美國關稅成本，並減輕中國業者和其他同業帶來的壓力。

南韓明年提供電動車買家的補貼將增加逾三成至9360億韓元（約6.58億美元），純電動車、油電混合車及氫能車的消費稅與購置稅也將完全減免。南韓並計畫為新電動車買家推出舊換新補貼，金額上看100萬韓元。

另一方面，南韓政府2026年也將提供國內汽車和汽車零件製造商逾15兆韓元金援，包括低息貸款及擔保。當局還將成立500億韓元的新基金及動用現有150兆韓元基金來投資下一代汽車，目標是2028年前達成自動駕駛車國內生產完備的目標。

2024年南韓汽車業出口價值達到708億美元，占該國6838億美元總出口逾一成。現代汽車和旗下起亞汽車以營收計算是全球第三大汽車製造集團，先前持續飽受美國對南韓汽車課徵的25%汽車關稅所苦。現代曾表示，美國關稅導致該公司第3季付出約1.8兆韓元代價，起亞把這個數字估為1.2兆韓元，並預期今年最後三個月金額將與第3季相近。

南韓 電動車 關稅

上一則

經濟學人：榮景潛藏台灣病 央行壓匯率致經濟嚴重失衡

下一則

中芯產線滿載 今年營收有望衝高

延伸閱讀

美國瑞士敲定貿易框架 瑞士投資2000億美元、關稅從39%降至15%

美國瑞士敲定貿易框架 瑞士投資2000億美元、關稅從39%降至15%
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
美國與瑞士達成貿易協議 關稅從39%降至15%

美國與瑞士達成貿易協議 關稅從39%降至15%
中2遊客在南韓景福宮「就地解放」被拍 兩國民眾都怒了

中2遊客在南韓景福宮「就地解放」被拍 兩國民眾都怒了

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身