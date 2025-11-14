我的頻道

世報藝廊「御瓷紋章」珍藏展今開幕

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

AI行情急凍 外資落跑 台股、韓股成重災區

編譯季晶晶／綜合外電
​全球投資人正以至少七個月來最快速度自台股和韓股撤資。（路透）
全球投資人正以至少七個月來最快的速度，從亞洲最大AI市場撤資，主因在於估值過高與風險偏好減弱，正侵蝕市場信心。

根據彭博彙整數據，外資本月迄今淨賣出台股與韓股各約46億美元，若趨勢持續，兩地市場將分別創下自3月與4月以來單月最大資金外流。台韓也是亞太區遭拋售最嚴重的市場。

這波撤資凸顯投資人對亞洲驚人AI漲勢的熱情正在降溫，因估值飆高與獲利預期不匹配的擔憂加劇，此外，美國聯準會12月降息預期下降，也壓抑全球風險偏好。

Van Eck Associates跨資產策略師Anna Wu表示，儘管全球AI題材的長期基本面依然穩固，近期多重因素的結合已引發「獲利了結和短期情緒回檔」，她稱此波修正為「健康的」。

過去幾個月，投資人押注亞洲「淘金熱當中的鏟子」供應商，也就是晶與硬體製造商，能因科技巨擘持續不斷的支出，免受市場波動影響。

但現在情況生變，投資人愈來愈質疑AI熱潮是否已超出合理水準；近期出現一連串「循環交易」，也加深企業營收與估值被人為墊高的憂慮。

這種情緒也波及日本。日本交易所集團的數據顯示，截至11月7日，外資拋售了價值23億美元的日股，六周以來首度轉成淨賣方；若包含期貨，賣超規模擴大至73億美元。

中股缺乏外資的即時數據，但恆生科技指數已進一步陷入技術性修正區。

AI 日本 台股

