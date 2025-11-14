我的頻道

美宣布售台3.3億美元戰機航材 台防部：有助應處灰色地帶襲擾

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

比特幣跌破9.7萬美元 長期持有者大舉拋售 市場情緒急轉空

編譯季晶晶／即時報導
比特幣周四在亞洲午盤跌破9萬7000美元。(路透)
比特幣周四在亞洲午盤跌破9萬7000美元。(路透)

比特幣周四在亞洲午盤跌破9萬7000美元，以太幣也滑落至3100美元附近。整體市場風險偏好明顯惡化，加密貨幣板塊領跌區域資產。

比特幣最新報價是9萬6840.72美元，創六個月新低，較10月初歷史高點回落逾23%。

根據分析業者CryptoQuant，市場壓力主要來自長期持有者，也就是持幣超過155天的投資人，加速拋售。他們在過去30天拋售大約81萬5000枚比特幣，為2024年1月以來最大規模。市場情緒明顯轉空。

需求端同樣顯現疲態。全球上市公司10月僅增持1萬4400枚比特幣，為今年最低單月增幅。另一方面，交易員原本押注年底反彈行情所建立的大量多頭部位，未能如願獲利，被迫平倉反而加劇跌勢。

美國史上最長政府停擺期間造成流動性暫時枯竭，加上投資人對延後公布經濟數據深感不安，風險資產整體承壓。

本輪下跌也反映出，加密市場經歷10月10日史上最大單日清算、高達200億美元槓桿頭寸蒸發後，尚未回過神來。比特幣今年來僅上漲5.8%，明顯落後那斯達克18.6%漲幅。

比特幣 加密貨幣 那斯達克

