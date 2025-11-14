我的頻道

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

日圓貶值不停、波動大 考驗日本新內閣

編譯劉忠勇／綜合報導
根據彭博資訊報價，日圓兌美元匯率13日一度貶破1美元兌155日圓大關，連續第二天盤中都觸及這個價位，無視日本政府對過度波動的警告。隨著日圓匯率逼近去年引發官方干預的價位，交易者漸漸懷疑新上任的高市早苗內閣這次若進場能否支撐得了日圓。

與去年不同的是，當時日本當局是在央行準備升息前出手干預。但這一次，若日本出手買進日圓，卻適逢首相高市早苗表態希望放慢升息腳步之時。

此外，高市擴大財政支出的計畫本身也正在推動日圓走弱。倘若此時干預，還可能消耗日本用以支撐美國投資方案、以安撫美國總統川普所需的外匯存底。

SBI FXTrade總經理上田真理人說：「今年的情勢和日本去年干預時完全不同。如果高市的政策走向財政擴張，即使政府短期能擋住日圓走貶，很快又會走弱。」

日圓本季迄今兌美元已貶約4.5%，在G10貨幣中跌幅最大。

財務大臣片山皋月12日警告，匯率走勢已變得單邊又快速，日圓走弱的負面影響「不容否認地更加明顯，政府正以高度警戒的態度留意任何過度或無序的波動。」

日本財務省去年在日圓跌到約160.17時出手，並在157.99、161.76與159.45等價位再次進場。

