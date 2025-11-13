IEA：全球油氣需求 25年內將續上升

IEA悲觀預測，若世界依舊維持現行路線，石油與天然氣需求將繼續上升，碳排也不會明顯下降。（路透）

國際能源總署（IEA）最新發表的「世界能源展望」報告預測，未來25年全球石油 與天然氣需求將持續增加，與原先預測全球油、氣需求將於2030年前達到頂峰相悖，主因各國政府對反制氣候變遷 的承諾減退，更加重視安全及能夠負擔的能源，電動車 成長減緩也是一大因素。

直到今年，IEA的模型始終假設化石燃料消耗將在五年內達到高峰。這項說法曾遭油氣業者及白宮強烈質疑，但在12日發布的最新「世界能源展望」（World Energy Outlook）中，IEA卻悲觀預測，若全世界依舊維持現行路線，石油與天然氣需求將繼續上升，二氧化碳排放量也不會出現明顯下降。

新報告反映各國對氣候目標態度轉變、更重視能源供應穩定且便宜，以及電動車成長放緩的趨勢。

IEA署長畢羅接受英國金融時報訪問時說：「氣候變遷正迅速從國際能源政策議程退場，而這一切發生在2024年創下史上最高氣溫的一年。」

此時正值巴西貝倫舉行COP30氣候高峰會之際，這份報告指出，「幾乎可以確定，全球升溫幅度將在十年內突破攝氏1.5度，而限制升溫超標幅度的路徑如今已遙不可及」。

IEA強調，並非因為美國施壓而提出新的分析。美國近年強烈批評「石油需求到頂」的說法，同時致力推動化石燃料產業，並追求「能源主導地位」。

IEA指出，今年的「展望存在諸多不確定性」；IEA曾與「所有會員國的政府討論，並由他們表達對多種預測腳本的看法」。美國、沙烏地阿拉伯及阿聯等油、氣主要生產國，堅持全世界需要各種形態的能源，包括油、氣，以因應人工智慧（AI）引發的電力需求激增，及生活水準快速提高」。

在IEA的新預測腳本「現行政策」之中，認為能源與氣候變遷政策「在未來25年不變，且未提出新政策」 ，而「現行政策」預測電動車的占有率將於2035年觸頂，達到40%；全球石油需求將由2024時每天1億桶，到2050年時增加到1.13億桶。如果各國依循IEA所建議的能源與氣候政策，則石油需求將於2030年觸頂，2035年時全球半數車輛將是電動車。

這兩種腳本都認為天然氣需求將強勁成長，但燃煤需求頂峰將於2030年之內觸頂，然後下降。

IEA預測的核心，是電力需求將大幅成長，兩種腳本都預測到2035年全球電力需求將增加約40%；而在「淨零」腳本之下，電力需求將增加50%。另外到2035年時，全球能源消費成長的80%將來自太陽能設施良好的地區。