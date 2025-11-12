我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄

中外交官斬首論 日本自民黨要求政府「採取堅決措施」

連IEA也改口 因各國淡化減碳承諾 全球油氣需求未來25年將持續上升

編譯劉忠勇／綜合外電
IEA悲觀預測，若全世界依舊維持現行路線，石油與天然氣需求將繼續上升，二氧化碳排放量也不會出現明顯下降。（路透）
IEA悲觀預測，若全世界依舊維持現行路線，石油與天然氣需求將繼續上升，二氧化碳排放量也不會出現明顯下降。（路透）

國際能源總署（IEA）表示，若各國不改變現行政策，全球石油和天然氣需求在未來25年仍將持續上升。從這個最新情境分析也可以看見，各國政府漸淡化對抗氣候變遷的承諾。

直到今年，IEA的模型始終假設化石燃料消耗將在五年內達到高峰。這項說法曾遭油氣業者及白宮強烈質疑。

不過，在周三發布的最新「世界能源展望」（World Energy Outlook）中，IEA卻悲觀預測，若全世界依舊維持現行路線，石油與天然氣需求將繼續上升，二氧化碳排放量也不會出現明顯下降。

新報告反映各國對氣候目標態度轉變、更重視能源供應穩定且便宜，以及電動車成長放緩的趨勢。

IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）接受英國金融時報訪問時說：「氣候變遷正迅速從國際能源政策議程退場，而這而這一切發生在2024年創下史上最高氣溫的一年。」

正值巴西貝倫舉行COP30氣候高峰會之際，這份報告指出，「幾乎可以確定，全球升溫幅度將在十年內突破1.5度，而限制升溫超標幅度的路徑如今已遙不可及」。

IEA強調，並非因為美國施壓而提出新的分析。美國近年強烈批評「石油需求到頂」的說法，同時致力推動化石燃料產業，並追求「能源主導地位」。

IEA表示，今年前景「不確定性的範圍擴大」，已和「所有會員國政府」討論過研究方法，並指出各國都希望看到多種情境分析。

畢羅表示，新的「現行政策」（Current Policies）情境假設目前實施中的能源與氣候政策「在未來25年間維持不變，且不再推出任何新政策」。

「現行政策」情境過去曾列入IEA的「世界能源展望」，但在2020年被刪除，原因是環保團體批評此模型低估再生能源成長潛力。不過，刪除的決定在美國引發反彈，美國眾院能源及商務委員會去年曾要求IEA重新列入這項情境。

畢羅說：「對一些人來說這太樂觀，對另一些人而言又太悲觀。」他說，IEA不會對各種情境設定機率，「我們只是把各種可能的情境擺上枱面。」

根據「現行政策」情境，全球電動車市占率將在2035年達到40%後停滯，石油需求則將從2024年的每日1億桶增至2050年的1億1,300萬桶，航空、貨運及石化產業支撐了需求。

石油 氣候變遷 電動車

上一則

超微Zen 6採台積電2奈米製程明年登場 AI升級的Zen 7後年接棒

延伸閱讀

AI天才少女羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」

AI天才少女羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」
鴻海集團傳要買納智捷 完成電動車產業拼圖

鴻海集團傳要買納智捷 完成電動車產業拼圖
紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料

紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料
2000萬學童因高溫失學 巴西喊話終結化石燃料和雨林砍伐

2000萬學童因高溫失學 巴西喊話終結化石燃料和雨林砍伐

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…