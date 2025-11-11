軟銀全數出清Nvidia持股 套現58億美元打造AI投資計畫

日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義。（路透）

日本軟銀集團（SoftBank）11日表示，已在10月出清在輝達 （Nvidia）的全數持股，套現58億美元，替創辦人孫正義為打造屬於自己的人工智慧（AI ）生態版圖而即將展開的一連串投資計畫，預作準備。

彭博資訊報導，截至3月底，軟銀當時把在輝達持股增至約30億美元。這筆投資和軟銀旗下投資新創公司的願景基金（Vision Fund）收益豐厚，帶動該集團第2季淨利達2.5兆日圓（162億美元），遠優於分析師平均預估的4,182億日圓（27.1億美元）。

如今，軟銀的投資組合包含OpenAI 和甲骨文公司（Oracle）等全球最熱門的一些AI企業。這些持股帶動軟銀帳面收益，也推升其股價在止於9月的三個月間飆漲78%，是止於2005年12月季度以來最佳表現。軟銀11日也宣布，將在明年元旦將股票一拆四。

花旗集團分析師米島敬一（音譯，Keiichi Yoneshima）表示，軟銀成功回收投資的次數增加，「因此我們上調預測」。他將軟銀股票的目標價設為27,100日圓（175.77美元），並將估值計算與OpenAI估值潛力相連結，假設OpenAI未來估值區間介於5,000億至1兆美元之間。

軟銀的挑戰在於平衡這些新投資項目的資金來源，包含對OpenAI約200億美元的投資，及以65億美元收購晶片設計業者Ampere運算公司的計畫。外界也仍關注，支撐AI企業的高估值與龐大資本支出能否持續，以及正在建設中的大型資料中心和其他基礎設施，最終將由誰受惠。

現年68歲的孫正義正積極把握從AI和晶片領域的投資熱潮中獲利，投資計畫包含「星際之門」資料中心的建設，以及對OpenAI預定投入300億美元。他也正拉攏台積電等企業參與在亞利桑那州規模1兆美元的AI製造中心計畫。軟銀今年稍早甚至曾評估收購美國晶片商邁威爾科技（Marvell Technology）的可能性。