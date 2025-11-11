我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美放寬稀土做半套？外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

簡單1招「借日圓換美元」報酬率打敗一票操作

軟銀全數出清Nvidia持股 套現58億美元打造AI投資計畫

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義。（路透）
日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義。（路透）

日本軟銀集團（SoftBank）11日表示，已在10月出清在輝達（Nvidia）的全數持股，套現58億美元，替創辦人孫正義為打造屬於自己的人工智慧（AI）生態版圖而即將展開的一連串投資計畫，預作準備。

彭博資訊報導，截至3月底，軟銀當時把在輝達持股增至約30億美元。這筆投資和軟銀旗下投資新創公司的願景基金（Vision Fund）收益豐厚，帶動該集團第2季淨利達2.5兆日圓（162億美元），遠優於分析師平均預估的4,182億日圓（27.1億美元）。

如今，軟銀的投資組合包含OpenAI和甲骨文公司（Oracle）等全球最熱門的一些AI企業。這些持股帶動軟銀帳面收益，也推升其股價在止於9月的三個月間飆漲78%，是止於2005年12月季度以來最佳表現。軟銀11日也宣布，將在明年元旦將股票一拆四。

花旗集團分析師米島敬一（音譯，Keiichi Yoneshima）表示，軟銀成功回收投資的次數增加，「因此我們上調預測」。他將軟銀股票的目標價設為27,100日圓（175.77美元），並將估值計算與OpenAI估值潛力相連結，假設OpenAI未來估值區間介於5,000億至1兆美元之間。

軟銀的挑戰在於平衡這些新投資項目的資金來源，包含對OpenAI約200億美元的投資，及以65億美元收購晶片設計業者Ampere運算公司的計畫。外界也仍關注，支撐AI企業的高估值與龐大資本支出能否持續，以及正在建設中的大型資料中心和其他基礎設施，最終將由誰受惠。

現年68歲的孫正義正積極把握從AI和晶片領域的投資熱潮中獲利，投資計畫包含「星際之門」資料中心的建設，以及對OpenAI預定投入300億美元。他也正拉攏台積電等企業參與在亞利桑那州規模1兆美元的AI製造中心計畫。軟銀今年稍早甚至曾評估收購美國晶片商邁威爾科技（Marvell Technology）的可能性。

AI OpenAI 輝達

上一則

簡單1招「借日圓換美元」報酬率打敗一票操作

下一則

美光紐約廠工程頻延誤 傳拖到2033年投產

延伸閱讀

英特爾AI主管跳槽OpenAI 執行長陳立武親自領軍救火

英特爾AI主管跳槽OpenAI 執行長陳立武親自領軍救火
OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠

OpenAI執行長奧特曼呼籲川普政府：讓AI資料中心享有晶片法抵稅優惠
執行長：OpenAI拒當「大到不能倒」企業 不尋求政府擔保

執行長：OpenAI拒當「大到不能倒」企業 不尋求政府擔保
奧特曼：OpenAI不當「大到不能倒」企業 搞砸了也不求政府紓困

奧特曼：OpenAI不當「大到不能倒」企業 搞砸了也不求政府紓困

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了