日發展半導體、造船等17大戰略產業 祭減稅優惠

編譯易起宇／綜合報導
日本新任首相高市早苗。 （路透）
日媒報導，日本新任首相高市早苗10日將提出「成長戰略」經濟政策，預料將包括為人工智慧（AI）和生物科技等17個戰略領域的資本投資，提供減稅優惠，並將設立跨年度的預算框架，提高政府支出的可預測性。

高市政府正在彙整一套經濟方案，預定本月底前完成，高市將在10日召開的「日本成長戰略會議」先說明這項計畫，讓專家有機會提供意見。這也將是高市內閣的首份經濟對策計畫。

高市已說，將在明年夏季前制定全面的成長戰略，著重在半導體、造船、量子科技和能源安全等17個戰略產業。這套戰略的一部分，將隨高市10日公布的政策提前執行。

日本政府正在規畫一套鼓勵企業推動大規模投資的租稅獎勵機制，且適用於所有企業、而非迄今的針對中小企業，以支持企業改善獲利能力，進而帶動可持續的薪資成長。執政黨也可能把這項措施納入年底提出的稅改草案。隨著全球經濟因美國關稅政策和其他因素而不確定性升高，日本政府希望確保企業能繼續投資國內。

高市也計畫採用跨年度的預算框架。日本通常每年度會編列一套主要預算，但政府將准許成長戰略產業的跨年度支出，事先規畫好每年專案和支出的總金額，以及持續時間和財務承諾限制。實際支出將反映在每年的主要預算上。

此外，日本政府也已決定在一套即將彙整好的廣泛經濟刺激措施中，包含發放白米兌換券。日本米價仍高居歷史水準，每包5公斤白米平均零售價約4000日圓（26美元），特別成為有小孩家庭和仰賴退休金年長者的負擔。

高市已強調，政府支持的倡議已支持晶片製造商到熊本和北海道設廠，為了把這類成功複製到全國各地，成長戰略本部將聚焦於提振地方產業的加值生產、支持開發新市場，及強化地區供應鏈。日本政府也希望在戰略本部協調成長戰略，能夠符合以未來預算分配振興地方經濟的方針。

