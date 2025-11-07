我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

日砸10兆日圓刺激經濟 月底前敲定

編譯劉忠勇／綜合報導
日本首相高市早苗預定在11月下旬前敲定一項因應通膨的經濟刺激方案，規模估計可能超過10兆日圓。（路透）
日本首相高市早苗預定在11月下旬前敲定一項因應通膨的經濟刺激方案，規模估計可能超過10兆日圓。（路透）

日本首相高市早苗預定在11月下旬前敲定一項因應通膨的經濟刺激方案，並通過追加預算來支應相關支出，政府內部估計規模可能超過10兆日圓（約650億美元）。另外，日本執政黨也計畫每年編列約1兆日圓（65億美元）經費，持續支持國內半導體和人工智慧（AI）產業。

負責相關推動工作的自民黨眾議員關芳弘6日表示，日本政府將一改過去幾年追加預算的做法，支持晶片製造的多數資金，將納入明年4月起的新年度一般預算。他指出，此舉有助政府以更穩定方式確保資金來源。

日本經濟產業省表示，2021年制定新的半導體和AI產業策略以來，日本已編列約5.7兆日圓，用於支持國內半導體和AI產業，其中大部分資金來自追加預算，而非一般年度預算。關芳弘說：「由於當時不確定這項政策是否能成功，所以我們一直以追加預算推進。不過今後經產省在日常預算中的比重將大幅提高，也就是說，追加預算的比重會下降，資金運作將更為穩定。」

截至目前，資金中約1.7兆日圓已分配給Rapidus；美光科技廣島廠則獲得7745億日圓補助。

為因應物價上漲，方案內容將包括取消暫時加徵的汽油稅，以及對電費和天然氣費用的補助。另將補助中小企業用於加薪，並擴大地方政府可自由運用的重點支援補助金。

高市也希望協助財務困難的醫療機構，計畫在2026年度醫療費用調整前，先行提供對醫院和醫療人員的補助。高市也將把危機管理相關投資納入刺激方案，著重於AI、半導體和核融合等先進技術，以強化經濟安全。

刺激措施中也預定納入振興造船業的計畫，這一領域是日本和美國合作推動的重點之一。日本目標在2035年前讓國內造船量倍增。自民黨先前已呼籲成立約1兆日圓的政府主導基金，作為推動基礎。

日本 AI 高市早苗

上一則

Google最強AI晶片 未來幾周內發布

下一則

馬士基調高財測 股價不漲反跌

延伸閱讀

日媒：日本水產品恢復輸入中國 2023年8月以來扇貝首次出口

日媒：日本水產品恢復輸入中國 2023年8月以來扇貝首次出口
APEC明年在深圳舉辦 陸堅持一中原則 台嗆無法交流

APEC明年在深圳舉辦 陸堅持一中原則 台嗆無法交流
中國抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

中國抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場
日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切