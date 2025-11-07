AI股1原因拖累日韓股 專家估亞股「旺於美股」將延到年底

我的頻道

編譯簡國帆／綜合外電
日本與南韓股市7日盤中重挫逾2%，日股跌破50000點。(路透)
日本與南韓股市7日盤中重挫逾2%，日股跌破50000點。(路透)

受累於人工智慧（AI）概念股估值過高的憂慮揮之不去，日本與南韓股市7日盤中重挫逾2%，日股跌破50000點，韓股也跌破4000點，延續美國科技股前市的賣壓，並且引領亞股挫跌。但專家認為，由於陸股信心改善、多國推行治理改革且股市價位偏低，亞股表現優於美股的態勢將持續到年底。

MSCI亞太指數7日盤中跌1%，日經225指數一度大跌2.1%至49,813.39點，南韓Kospi指數重挫2.8%，報3,913.03點，台灣加權指數則小跌0.6%。

多數亞洲貨幣兌美元也貶值，韓元表現墊底，貶跌至4月來最低位，但馬元逆勢走高，一度升至13個月高點，主因為降息預期減弱與經濟樂觀情緒增強。

Jonestrading的Dave Lutz表示，「市場似乎持續擔憂AI類股的估值」，半導體股票正「承受著相當大的壓力」。

同時，投資人也在權衡美國聯準會（Fed）降息前景的相衝突訊息，美國聯邦政府關門衝擊經濟的跡象愈來愈多，同時美國民間企業10月裁員數增加到22年來同期最多，芝加哥聯準銀行也估算10月失業率可能小幅攀升至4.4%，為四年新高，但多位Fed官員卻都釋出審慎降息的訊號。

專家指出，雖然亞股7日盤中表現疲軟，但放眼今年底前到明年初，表現仍可望優於美股。最近中國大陸總經數據好轉、美中貿易戰持續休兵，增添陸股的樂觀氣氛，印度與美國的關係也回暖，地緣政治因素可望提供支撐。

亞股的價位也相對偏低，MSCI亞太指數以未來一年獲利預估計算的本益比約15倍，遠低於標普500指數的22倍，比美股折價約30%。日韓、甚至中國大陸等各國也都在推動治理改革，有助延續亞股相對強勁的走勢。

亞股 降息 美股

美元走低 民間數據顯示美國就業市場轉弱

繼承IRA帳戶 專家：避免犯這3個錯誤

Fed下月降息？內部歧異擴大 學者：決策委員會已不篤定

皇后醫院講座 專家分享胃癌防治

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

