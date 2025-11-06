安世半導體僵局未解 德國車廠再拉晶片荒警報

安世半導體在德國漢堡的廠房外觀。(路透)

中國對荷蘭安世半導體部分晶片與組件實施出口許可管制，波及德國 汽車供應鏈 。德媒指出，歐洲車廠製造的每輛汽車平均含有約600個安世生產的晶片，若出口限制持續，車廠恐面臨疫情 後新一波晶片荒。

安世半導體（Nexperia）原為飛利浦分拆出的恩智浦半導體（NXP Semiconductors）旗下部門，2017年獨立運作，2019年被中國聞泰科技以36億美元收購。

該公司生產大量應用於消費性電子與汽車電子系統的低價大宗晶片，如電晶體、二極體等。由於產品數量龐大、單價低廉，被德國業界俗稱為「雞飼料晶片」。

隨著美中科技角力加劇，歐洲對中資掌控的半導體製造商日益警惕。荷蘭政府9月底以防止技術外流為由，首次動用冷戰時期制定的「關鍵物資可用法」（Goods Availability Act），接管安世半導體歐洲業務並解除中國籍執行長張學政職務。

作為反制，中國商務部宣布，安世中國工廠生產的部分標準晶片與組件出口須事先申請許可。由於安世在全球標準型分離式半導體市場市占率約有4成，出口管制迅速衝擊德國汽車產業。

根據德國產經媒體商報（Handelsblatt），BMW、賓士（Mercedes-Benz）與福斯（Volkswagen）等主要車廠暫時仍能依靠庫存維持生產，但因情勢不確定，車廠須每日追蹤供應狀況。

BMW採購長馬丁（Nicolai Martin）坦言，「這件事每天都在困擾我們」，目前公司已啟動專責小組，也透過現貨市場採購晶片，並積極尋找替代供應商。

福斯汽車發言人表示，公司至少可確保下週晶片供應，但形勢仍在動態變化中，不排除短期內對生產造成影響。

賓士生產與供應鏈管理負責人博澤（Joerg Burzer）則指出，這次問題與以往的晶片危機不同，並非產能不足，而是政治因素造成的供應中斷。他說，企業雖可嘗試分散供應商，但無法百分之百去風險，「只缺兩顆小晶片，我們也無法組裝整輛車」。

德國媒體警告，若中國出口管制持續，歐洲汽車製造商恐再陷疫情後新一波晶片荒。

明鏡週刊（Der Spiegel）即以「安世半導體可能讓德國一半經濟陷入癱瘓」為題報導指出，德國汽車業長期忽視小型零件供應鏈的脆弱性。

報導分析，雖然疫情期間的晶片短缺危機已促使產業重新檢視供應鏈依賴，但每輛歐洲製造的車平均仍含有約600個安世生產的微型晶片。

這些「雞飼料晶片」雖單價低、應用廣，卻是汽車電子系統不可或缺的核心元件。也正因價格低廉與品項繁多，建立雙重供應鏈以分散風險在經濟上並不具可行性，使車廠在實務上更難擺脫對中國供應的依賴。

川習會後，中國商務部宣布，受供應中斷影響的安世半導體客戶可申請出口許可，以獲取所需晶片，讓德國汽車製造商暫時鬆一口氣，然而這項新制度能否順利運作仍是一個問號。

德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）即表示，目前仍有多項關鍵問題如「新規何時生效？」未釐清，無法確定德國車廠近期能否順利解除晶片短缺警報。