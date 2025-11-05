日本熊害延燒 防熊噴霧商Tiemco意外成迷因股

我的頻道

編譯劉忠勇／即時報導
日本北海道瀧川市去年10月掛出警示牌，提醒民眾附近出現熊蹤，今年在本州東北地區5月至7月間的出沒次數最多。（路透）
日本各地最近接連發生熊襲人致死事件，當地媒體長達數周都是這類新聞，政府為此派出自衛隊前往熊患最嚴重的地區支援，兩家與防熊產品相關的公司也因此成了「迷因股」。

根據日本政府統計，4月起至今已有至少12人命喪熊爪，創下2023年6人紀錄以來最高紀錄。多數受害者是居住在東北地區人煙稀少村落的高齡居民。共同社報導指出，死亡人數3人的秋田縣將獲得自衛隊支援，以處理當地熊害問題。

這類消息帶動販售防熊噴霧的Tiemco和製造獵槍的Miroku股價大漲，今年分別飆升95%和27%，遠勝東證指數（Topix）同期19%的漲幅，成交量也明顯放大。

儘管Tiemco因主力服飾事業需求下滑，導致截至9月底的九個月出現虧損且調降財測，但投資熱度絲毫不減。

Tiemco社長酒井誠一說：「雖然我們的業績不盡理想，投資人仍積極買進我們的股票。」這家戶外用品零售商5月開始販售防熊噴霧，之後又追加進貨，兩次都在上架後立即售罄。

Tiemco市值約3400萬美元，Miroku約2900萬美元。

日本境內有兩種熊：一種是分布於北海道的棕熊，另一種是分布在本州等地體型較小的亞洲黑熊。根據日本跨部會會議去年公布的資料，北海道棕熊族群中位數在30年來增加兩倍達到11700隻；至於亞洲黑熊，目前並無具體族群數量統計。

氣候變遷可能導致熊的天然食物來源減少，迫使牠們離開原本覓食區域尋找食物。此外，日本的人口結構變化也使傳統野生動物管理計畫出現困難。隨著農村地區人口快速外移，能從事獵捕以控制熊隻數量的獵人愈來愈少。

日本環境省資料顯示，本財政年度前五個月，全國通報的熊出沒事件超過16000起，其中以東北和北陸地區最為頻繁。政府文件指出，東北地區5月至7月間的出沒次數最多。

