輝達押注南韓26萬顆晶片 韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

人工智慧晶片巨頭輝達執行長黃仁勳10月31日在APEC峰會活動。（歐新社）

美國晶片巨頭輝達 10月31日宣布將向南韓 提供26萬顆人工智慧（AI ）專用晶片，韓媒指出，主要考量在於南韓兼具軟體開發與製造業競爭力，是開拓「實體AI」時代的理想測試基地。報導稱，原本在軟硬整合方面最具條件的應是中國，但受到美中關係惡化及貿易限制影響，輝達最終轉向南韓。

美國總統川普近日受訪稱，不打算將輝達最先進的Blackwell晶片交給其他國家，引發外界憂慮南韓可能遭受波及。不過，美國政府3日批准微軟對阿拉伯聯合大公國出口輝達最新晶片，顯示除了中國等敵對國外，美方仍持續向盟國提供相關產品。

輝達選擇南韓，主因在於南韓同時具備軟體開發能力與強大的製造業基礎。報導指出，AI目前主要應用於軟體領域，但未來將深入汽車、造船等製造產業，象徵「實體AI」時代即將到來。

報導中說，美國雖為軟體強國，但製造能力長期衰退，產業基盤已弱化，甚至航空母艦建造與維修都需向南韓求助。日本則已轉向半導體設備產業。

相較之下，中國原本是同時擁有軟體與製造實力的首選地，但受美中貿易戰影響，輝達無法在中國大規模投資，只能尋找替代市場，而南韓是目前唯一兼具軟體與製造實力、能取代中國的國家。

南韓媒體News1報導指出，南韓總統府AI未來企劃首席秘書何丁友（Ha Jung-woo）3日接受JTBC在YouTube的節目訪問，轉述黃仁勳向韓國提供晶片決策的說法表示：「美國製造業疲弱，歐盟雖有基礎但缺軟體，而南韓兩者兼具。原本中國最具競爭力，但投資受限，因此輝達只能選擇南韓作為『實體AI』轉型測試平台。」

報導指出，美中貿易戰反而意外讓南韓在AI產業中受惠。儘管南韓出口因中國需求下滑而陷入低迷，但在AI領域卻迎來逆轉契機。