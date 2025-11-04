我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

日相高市推經濟政策 劃定17重點投資領域 明年發布成長戰略

編譯簡國帆／綜合外電
日本首相高市早苗。（美聯社）
日本首相高市早苗。（美聯社）

日本首相高市早苗4日推出「安倍色彩」濃厚的經濟政策，成立日本成長戰略本部，列出將會重點投資的17個戰略領域，包括人工智慧（AI）與半導體等，將在明年夏季前制定出新的國家成長戰略，並承諾在不提高稅率的情況下，增加稅收。

成長戰略本部將成為高市經濟政策的指揮中心，由首相親自擔任本部長，將取代前首相岸田文雄與石破茂的「新資本主義」計畫，並且呼應高市導師、已故前首相安倍晉三的經濟政策。

高市表示，「我們將秉持負責任且積極主動的財政政策理念，有策略地實施財政刺激措施」，「我們的目標是在不提高稅率之下，強化日本的供給結構、提高收入、改善消費者信心、提振企業獲利，並增加租稅收入」。她說，達成良性循環，將讓民眾切實感受到經濟復甦的成果。

高市政府劃定將重點投資的17個戰略領域，包括AI、半導體、量子、數位與網路安全、造船、核融合、航太及國防，政府將針對每個領域指派專責閣員，擬出產官投資路線圖，明確訂出投資內容、目標金額和實施時程，在明年夏季前彙整出新的成長戰略。

高市也要求成長戰略大臣城內實決定未來經濟方案的支柱，作為年底前追加預算案要支持的對象，並且下令評估為期多年的預算措施，仿效安倍經濟學時期的舉動。

政府也批准設立包含民間專家的顧問委員會，包括通貨再膨脹政策的知名倡議者東方匯理（Crédit Agricole）首席日本經濟學家會田卓司、以及曾任日本銀行（央行）審議委員的PwC首席經濟學家片岡剛士。

日本 安倍 AI

上一則

Switch 2買氣火爆 任天堂調升銷售展望 財報財測優預期

下一則

輝達押注南韓26萬顆晶片 韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

延伸閱讀

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月
日防相外相雙挺台 重申台海和平、反駁中國抗議

日防相外相雙挺台 重申台海和平、反駁中國抗議
日本要出手了？高市早苗擬限外資買地「強化管理外國人」

日本要出手了？高市早苗擬限外資買地「強化管理外國人」
高市祝賀母校社團電文曝光 鼓手魂爆發 網讚缺席理由超酷

高市祝賀母校社團電文曝光 鼓手魂爆發 網讚缺席理由超酷

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉