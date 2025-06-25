我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

包養200女、立性癖合約…小米前總監被爆婚外情

被北約秘書長叫「爸爸」 川普幽默稱：他喜歡我

再傳可能被對手公司「殼牌」收購…英國石油股價上漲

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
財經媒體再度報導殼牌（Shell）有意收購英國石油（BP）。(歐新社)
財經媒體再度報導殼牌（Shell）有意收購英國石油（BP）。(歐新社)

道瓊周三（25日）報導殼牌（Shell）有意收購對手英國石油（BP），正在進行初步洽談。英國石油在美國上市的股票因為這項消息上漲約2%，殼牌在美股掛牌的ADR則下跌1%。

道瓊引述知情人士說，英國石油正在「謹慎考慮」，洽談正在緩緩進行。

對於這則報導，殼牌發言人表示，公司目前「專注於藉由持續提升績效、紀律與簡化流程，來發揚殼牌的價值」。她後來補充說，目前沒有正在進行的談判，表示相關報導「只是市場的進一步臆測」。

上個月初，彭博資訊就曾報導，殼牌與顧問公司正在評估收購英國石油的可能性。

英國石油與殼牌是歐洲最知名的石油巨擘，兩家公司均擁有超過一世紀的歷史，但近年來走上了截然不同的發展道路。

殼牌在疫情後初期經歷困境，但之後聚焦核心業務、大力投資液化天然氣（LNG），公司營運出現反彈，並成為LNG主要交易商和生產商。殼牌股價在過去五年上漲了111%，市值超過2,000億美元。

相較之下，英國石油的表現則明顯較弱，過去五年股價僅上漲34%，市值只有約800億美元。公司在乾淨能源領域的一些投資未能成功，且公司高層屢屢走馬換將。英國石油最近把重心放在墨西哥灣的鑽探案上，希望以此提升產量與獲利。

維權投資人Elliott投資管理公司已買入英國石油的股份，並呼籲進行改革。先前分析師已曾猜測，考慮到英國石油 擁有重要資產卻股價低迷，可能會成為收購目標。

巴隆周刊指出，殼牌也是墨西哥灣地區的重要生產商，若合併英國石油，將可在該地區形成主導地位。然而，一些投資人質疑，現在是否是殼牌進行如此大型交易的適當時機。

持有殼牌股票的投資公司Ninety One，投資組合經理 Paul Gooden說：「他們（殼牌）有這樣的想法我不意外，但時機似乎太早了。殼牌還有很多獨立可行的策略能用來改善自己的表現。」

殼牌執行長薩萬（Wael Sawan）在三月的投資人會議中，則是曾經淡化發動併購可能性。他在回答提問時說：「我們的併購門檻非常、非常高。」

巴隆分析，英國石油與殼牌均設於倫敦，如果合併，在監管方面有望較為順利。但即便如此，交易仍可能引發反壟斷的疑慮。

英國石油和殼牌是全球最大的上市油氣公司之二。近年來類似規模的交易成案要追溯至1999年的埃克森（Exxon）與美孚（Mobil）合併。至於雪佛龍（Chevron）2023年宣布將有意以530億美元收購赫斯（Hess）一案，則是因為埃克森美孚提出仲裁申訴，至今尚未完成。

石油 墨西哥灣 道瓊

上一則

黃仁勳：機器人接棒AI兆元商機 自駕車是首要商用

下一則

顧問公司：美大型儲能市場 明年恐因川普稅改萎縮29%

延伸閱讀

華爾街日報：殼牌有意買下英國石油 正積極協商

華爾街日報：殼牌有意買下英國石油 正積極協商
因應AI、半導體能源需求 日本鎖定2050年後LNG長約供應

因應AI、半導體能源需求 日本鎖定2050年後LNG長約供應
美股早盤／零售數據疲弱 道瓊跌逾百點 太陽能類股暴跌

美股早盤／零售數據疲弱 道瓊跌逾百點 太陽能類股暴跌
以色列攻伊朗 道瓊重挫769點 原油價飆7%

以色列攻伊朗 道瓊重挫769點 原油價飆7%

熱門新聞

比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10
香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國大陸最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社）

昔亞洲美妝龍頭 中國最後18家門店全數關閉

2025-06-23 12:27
專家認為，只要滿足油價低於每桶85美元等三大條件，美國股市就會繼續上漲。路透

美股還有甜頭嗎？策略師點出續漲3大條件 看好類股曝光

2025-06-24 10:42

超人氣

更多 >
3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？

3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難

太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」