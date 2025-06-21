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歐元成避險資產 今年兌美元升值逾10% 明年底有望再升20%

編譯林文彬／綜合報導
歐元兌美元今年來已升值逾一成，在全球外匯選擇權市場的地位也日益上升。（路透）
歐元兌美元今年來已升值逾一成，在全球外匯選擇權市場的地位也日益上升。（路透）

由於美國政策難以預測，加上全球貿易戰帶來風險，促使交易員迴避美元，歐元兌美元今年來已升值逾一成，在全球外匯選擇權市場的地位也日益上升。專家認為，在政府支出增加、推動歐元區經濟成長帶動下，歐元兌美元到明年底可望再升值20%，站上十多年來最高價位。

交易量已出現變化，如果把美國證券集中保管結算公司（DTCC）今年前五個月與2024年最後五個月數據拿來比較，約15%至30%與美元對主要貨幣掛鉤的選擇權合約已轉換為歐元。另外，跡象也顯示歐元扮演起避險資產角色，並成為押注金融市場劇烈波動的工具。

儘管涉及美元的交易仍主宰每日7.5兆美元的外匯市場，但上述這些可能是美元全球準備貨幣地位面臨較激烈競爭的初步跡象。法國巴黎銀行選擇權策略師布倫南說：「如果全球逐漸步入歐洲資金流情勢較重要的環境，歐元對其他貨幣會牽動一切的環境可能也逐漸成形。」

歐盟領袖預定下周舉行峰會，據英國金融時報（FT）取得的聲明草案，法國已遊說歐盟各國承諾採取其他措施，藉此提高歐元全球準備貨幣地位。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃19日也表示，現在是提高歐元全球地位的絕佳時機。

歐元兌美元20日盤中升值0.35%，報1歐元兌1.1535美元，今年來已升值11%。Jupiter資產管理公司基金經理人許銘凱（Mark Nash）預期，2026年初歐洲央行（ECB）可能已停止降息，但美國聯準會（Fed）才剛開始鬆綁貨幣政策，屆時歐元將升至1歐元兌1.3美元，明年底則會進一步升至1歐元兌1.4美元。

德國3月公布提高國防和基礎建設支出的計畫後，許銘凱對歐元看法日益樂觀，目前正評估加碼做多歐元。許銘凱說：「隨著歐洲最終開始復甦，美國則持續走弱，歐元將獲得提振。」

儘管美元今年湧現賣壓促使策略師調升歐元目標價，許銘凱的樂觀預測仍顯得突出。根據彭博資訊調查，目前最樂觀預期是2026年底歐元將升至1歐元兌1.28美元。

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