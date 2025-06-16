台英將舉行年度經貿對話 英商貿部：續尋求雙邊合作

台灣和英國自1991年起常態舉行次長級年度經貿對話，但去年未召開；英國商業暨貿易部主責貿易政策與經濟安全的副大臣亞歷山大今年4月曾證實，他今年稍晚將與台灣方面共同主持台英經貿對話。

台英經貿對話輪流在台北和倫敦召開，上一次是2023年11月在倫敦舉行，因此下一輪對話原則上應於台北登場。英國商貿部擬在「適當時機」發布官員出訪行程，但未正面回應中央社今天關於台英經貿對話是否可能在本月底前召開的提問。

英國政府一名發言人表示，英國與台灣有長期的貿易關係，包括自1991年起舉行經貿對話，以及副大臣級官員歷年數次訪問台灣。英國持續多方探索與台灣進一步強化貿易關係的機會，以支持經濟成長。

英國和台灣去年皆舉行大選。根據英國去年7月的國會大選結果，工黨接替保守黨上台執政。政黨輪替及政府交接對英國與其他國家的經貿投資協商造成程度各異的影響。

台英2023年建立「提升貿易夥伴關係」（ETP），初步以雙邊投資、數位貿易、可再生能源與淨零碳排為重點強化領域。根據規劃，台英擬在ETP架構下，就重點強化領域個別簽署較完整協議。

亞歷山大（Douglas Alexander）4月9日曾書面回應一名國會議員詢問表示，他期待今年共同主持台英經貿對話。

亞歷山大提到，英國正與台灣方面合作，以發展並落實投資、數位貿易、可再生能源和淨零碳排等台英ETP現階段3大支柱；經貿對話和ETP將有助支持英國與台灣強健的非正式關係。