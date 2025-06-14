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以色列空襲反效果？伊朗恐加速發展核武

NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平戰局

中東緊張 油價一度飆漲13% 小摩：油價恐飆至130美元

編譯劉忠勇／綜合外電
以色列13日對伊朗發動大規模軍事攻擊，中東緊張急遽升溫。圖為伊朗德黑蘭市中心，消防員、救援人員在受空襲的現場救災。（歐新社）
以色列13日對伊朗發動大規模軍事攻擊，中東緊張急遽升溫。圖為伊朗德黑蘭市中心，消防員、救援人員在受空襲的現場救災。（歐新社）

以色列13日對伊朗發動大規模軍事攻擊，並擊斃伊朗至少三名高階將領，伊朗揚言嚴厲反擊，中東緊張急遽升溫，影響可能涵蓋石油與天然氣供應、海運運價等面向，國際油價13日盤中跳漲，美元與黃金等避險資產走揚。若衝突延燒，荷姆茲海峽航運受阻，全球液化天然氣（LNG）市場也會遭重擊，摩根大通先前警告，若荷姆茲海峽遭到封鎖或中東衝突擴大，「最嚴重情境」下油價可能飆至每桶130美元。

布蘭特原油期貨和西德州中級原油期貨13日盤中一度飆漲逾13%，稍後漲幅收斂，布蘭特油價漲7.8%至每桶74.77美元，西德州原油漲8.5%至每桶73.82美元，歐洲天然氣期貨攀漲5.7%，紐約黃金現貨漲1.2%至每英兩3426.94美元，美元指數強升0.5%，全球股市走低。

分析師指出，以色列的攻擊正使中東情勢朝爆發戰爭的方向惡化，可能波及更多產油國、以色列天然氣生產，牽動海運運價，因為可能促使油輪繞道，並限制運能。各界正緊盯伊朗是否履行封鎖荷莫茲海峽的威脅。

若油價長期居高不下，亞洲仰賴石油進口的新興市場中，以印度、菲律賓、泰國和越南最為脆弱。

穆迪分析亞太區經濟主管艾爾在彭博電視受訪時說：「美國保護主義已讓全球經濟不確定性升溫、局勢混亂，油價此時再度大漲，對全球經濟而言時機實在不妙。」

分析師認為，若油價大幅且持續攀升，將加劇川普關稅帶來的通膨壓力。市場對通膨預期仍未穩固，美國聯準會（Fed）恐難以忽視。Fed下周將召開利率決策會議；英國、瑞典、瑞士和日本央行也將於同周開會。AMP雪梨辦公室副首席經濟學家穆西娜表示，各國央行可能會承認不確定性升高，但仍傾向淡化油價上漲的影響。

全球約兩成LNG由卡達供應，而卡達出口全靠此要道，並無替代航線。彭博經濟研究指出，若衝突持續，屆時全球LNG供應將極度吃緊，歐洲天然氣價格勢必大幅上揚。

不過，Westpac首席經濟學家艾利斯表示，多數央行傾向把油價飆升視為供給面衝擊，除非時間拉長或明顯推升通膨預期。鑒於以色列和伊朗經濟規模相對有限，油價對全球經濟成長的直接衝擊不大，主要影響將是通膨，及企業與消費者信心。

許多人仍預測，在OPEC+供應增加的推動下，第4季就會供過於求。若地緣風險未進一步升級，摩根史坦利預估，2025年底全球原油過剩將達每日80萬桶，2026年擴至130萬桶，可能壓低明年上半年布蘭特油價至50美元的中段（mid-50s）。

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