油價軋空 以伊開戰地緣風險推升短期行情 但Q4供過於求隱現

地緣風險推升油價短期行情，但第4季可能出現供過於求現象。圖為伊朗的一處煉油廠。（路透）

美國可能站在以色列那邊與伊朗 形成軍事對峙的風險引發油價 急漲逾10%，讓做空油價的交易員慘遭軋空，迫使市場重新評估短期油市前景。

交易員先前看空的兩大理由是，OPEC+加速恢復閒置產能以及川普 關稅衝擊需求；但中東戰雲密布，地緣政治風險觸發大規模空頭回補，油價單日漲幅超過10%。

Energy Aspects研究主管Amrita Sen指出，市場低估實際供應緊繃程度，空單下得太早太急。

這波漲勢恰逢OPEC+關鍵決策期。該組織苦撐近三年減產抬價後，目前正逐步恢復每日220萬桶的產能。多數分析師認為，減產邊際效益遞減，與其死守價格，不如奪回市占率，即便可能導致油價走跌。

數據機構Kpler認為，Opec+增產時機主要配合海灣國家夏季用電高峰。大部分析師先前預測，等OPEC+增產效應浮現，第4季就會供過於求。

如果若地緣風險未進一步升級，摩根士丹利預估，2025年底全球原油過剩將達每日80萬桶，2026年擴至130萬桶，可能壓低明年上半年布蘭特油價至55美元中段。