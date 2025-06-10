我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯掃蕩非法移民引示威衝突 白宮自認能「政治加分」

男多次闖私宅稱「她是我小孩媽媽」 泰勒絲申請限制令獲准

日銀總裁放鴿削弱升息預期？日圓盤中一度急貶

編譯葉亭均／綜合外電
日銀總裁植田和男。（路透）
日銀總裁植田和男。（路透）

日本銀行（央行）總裁植田和男表示，日本央行與通膨目標仍有一段距離，這一席談話讓日圓在盤中一度急貶。

雖然植田和男淡化了透過降息來刺激經濟的可能性，但提到可能有必要為經濟提供支持，這可能讓外界認為，日銀距離下一步升息行動還有一段差距。

瑞穗證券首席策略師大森翔央輝表示，植田和男一直在淡化有關需求帶動膨的說法，並強調基礎通膨率低於2%，與日銀目標還有一段距離。他說，隨著植田發表鴿派言論，市場正在降低對於今年升息的預期。

當植田周二（10日）開始在議會露面時，日圓兌美元匯率約144.69日圓，談話出爐後，日圓一度貶值0.5%至145.29日圓，之後回升至平盤左右。

植田發表了許多常見的言論，表明日銀下一步將升息，不過，交易員將他的言論解讀為下一次升息可能會延後而非提前。

植田在回答議會提問時表示：「我們的短期政策利率為0.5%。」「整體而言，我們可以說，在經濟面臨強勁下行壓力的情況下，刺激經濟的空間非常有限。」

這一說法符合植田和男一貫的觀點，即利率仍然偏低，當條件允許時就有必要升息，以便在經濟出現問題時讓央行有更多的政策操作空間。儘管日本的通膨率在七大工業國（G7）中最高，但其政策利率仍是最低的。

由於日銀持續強調經濟前景存在「極高」的不確定性，市場普遍預期日銀在下周的政策會議上將維持利率不變。

然而，部分市場人士對日圓走勢持不同看法。巴克萊證券日本公司外匯與利率策略主管門田真一郎表示：「他確實提到距離2%還有一段距離，但這並不算是新消息，所以我認為這波走勢更多是因為美元的全面走強，而不是他具體的發言內容。」

利率 日本 央行

上一則

特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？

下一則

市場輪動新寵 白銀和白金今年報酬率雙雙超車黃金

延伸閱讀

日本GDP首季減幅0.2% 日銀立場更謹慎 首相政治壓力大

日本GDP首季減幅0.2% 日銀立場更謹慎 首相政治壓力大
殖利率升太猛 日本政府傳不只減少發債 將購回部分公債

殖利率升太猛 日本政府傳不只減少發債 將購回部分公債
續縮減政府購債 日銀延長到明年牽動日圓匯率

續縮減政府購債 日銀延長到明年牽動日圓匯率
傳日銀考慮放慢減緩購債的速度

傳日銀考慮放慢減緩購債的速度

熱門新聞

「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密
「長安的荔枝」評價兩極 馬伯庸挺雷佳音：演活了李善德

「長安的荔枝」評價兩極 馬伯庸挺雷佳音：演活了李善德