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IEA：全球今年能源投資將創3.3兆美元紀錄 乾淨能源火熱吸金

編譯葉亭均／即時報導
國際能源署（IEA）表示，預期今年全球能源投資額達到創紀錄的3.3兆美元，主要是投入乾淨能源領域的支出激增。（路透）
國際能源署（IEA）表示，預期今年全球能源投資額達到創紀錄的3.3兆美元，主要是投入乾淨能源領域的支出激增。（路透）

國際能源署（IEA）5日表示，儘管經濟不確定性和地緣政治緊張局面環伺，但預期今年全球能源投資額達到創紀錄的3.3兆美元，主要是投入乾淨能源領域的支出激增。不過，在石油領域的投資將下滑6%，為新冠疫情以來首度減少。

IEA在年度「世界能源投資報告」中表示，包括可再生能源、核能與儲能在內的乾淨能源技術今年預料吸引2.2兆美元投資額，是化石燃料領域的兩倍。

IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）表示：「快速變化的經濟與貿易局勢讓一些投資人對能源計畫獲得核准採取觀望態度，但在多數領域，我們尚未見到對現有計畫產生重大影響。」

報告指出，太陽能將成為最大受惠領域，預期今年相關投資將達到4500億美元；投入電池儲能支出的金額預料激增至約660億美元。

電池被視為解決再生能源間歇性問題的關鍵技術，可在供電高峰時儲存電力，並且在用電需求高峰時釋出電力。不過，在這項技術的投資一直落後於太陽能與風電領域。

相較下，對石油與天然氣的投資預期將下滑，其中，石油業投資額今年預期減少6%，這將是自2020年新冠疫情以來的首次下降。畢羅表示，這是由經濟不確定性、需求預期降低以及油價走低導致。IEA預估，2025年整個上游的石油與天然氣投資額略低於5700億美元，約下降4%。其中約40%的支出用於減緩現有油田產量的下滑。2025年全球煉油投資額預期約300億美元，降至10年來最低水準。

IEA也警告，對於電網的年投資額為4000億美元，低於投入發電與電氣化的支出，可能對電力供應安全構成風險。電網投資規模在2030代初期前必須達到接近發電的投資規模，才能維持電力安全，但目前卻因繁瑣法規、變壓器和電纜供應鏈吃緊的問題而受限。

全球在能源領域的支出模式仍極為不均，許多發展中國家難以為能源基礎設施籌措到資金，同時間，中國大陸在全球乾淨能源投資中占據主導地位，占總額的約三分之一。

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