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對美債疑慮漸深 壽險業轉向布局英、澳公司債

編譯劉忠勇／綜合報導
彭博資訊報導，台灣壽險業者開始小規模布局高評等的澳洲和英國公司債。（路透）
彭博資訊報導，台灣壽險業者開始小規模布局高評等的澳洲和英國公司債。（路透）

彭博資訊報導，隨著市場對美債疑慮漸深，資金正轉向澳洲和新加坡等國的高評等債券，已有大型台灣壽險業者開始小規模布局高評等的澳洲和英國公司債，降低對美元資產的依賴。

美國總統川普的貿易政策反覆、減稅法案可能大幅推升赤字與債務，加上美國公債在三大信評機構都已失去3A頂級債信評等，正促使策略師和資產管理人重新評估美債是否還值得投資。

長久以來，台灣與日本的壽險公司、以及澳洲退休金基金大量布局美國債市，視之為最穩妥的長天期資產選項。但近來市場波動加劇，加上美國財政狀況持續引發疑慮，迫使這些金融機構重新思考布局。

台灣壽險業者已規劃減碼美元資產，彭博引述一位壽險業的基金經理人表示，已有大型台灣壽險業者開始小規模布局高評等的澳洲和英國公司債，分散對美元資產的依賴。香港的退休金基金則奉指示，擬定美債信評若再遭調降時的應變方案。

這也讓全球所剩不多的AAA頂級債券更具吸引力。澳洲30年期公債和同年期美債殖利率利差已縮小至一年來最低水準，可見資金正轉向澳洲債市。同天期的新加坡公債和美債之間的利差，也逼近歷史折價水準。

景順（Invesco）香港固定收益基金經理人丁一飛表示，部分機構投資人可能會在美國信評遭調降後尋找替代選項，亞太地區的AAA級債券將是潛在受惠者之一。

澳洲 壽險 退休金

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