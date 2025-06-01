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永續航空燃油今年將達200萬噸 但費用暴增44億美元

記者甘芝萁／印度新德里即時報導
三大國籍航空於今年4月首次於國內添加永續航空燃料（SAF），目標2030年餘國際線使用SAF達5％。（聯合報系資料照）
三大國籍航空於今年4月首次於國內添加永續航空燃料（SAF），目標2030年餘國際線使用SAF達5％。（聯合報系資料照）

永續航空燃油(SAF)的使用已成為全球趨勢，國際航空運輸協會（IATA）宣布，預計今年永續航空燃油（SAF）產量將達到200萬噸(25億公升），佔航空公司總燃料消耗量的0.7%。但即便如此，全球燃油費用也將增加44億美元。國際航協理事長威利·沃爾什（Willie Walsh）表示，我們必須加快提高產量、提高效率、降低成本的步伐。

今年4月下旬，交通部才在高雄國際機場舉辦台灣首度添加永續航空燃油（SAF）啟動儀式，由台灣中油與台塑石化公司於高雄、松山、桃園機場分別為中華、長榮及星宇3家國籍航空公司的航空器同步添加SAF，這也是國籍航空公司首度在國內添加SAF。目前台灣中油及台塑石化公司兩大油品供應商已於113年12月及114年2月取得CORSIA國際認證，於今年分別進口400噸與自產5500噸SAF，後續將繼續提供國籍航空公司使用，預估今年減碳效益可達1萬5000噸。

而國際間航空公司添加SAF的腳步尤以歐洲走得最快。IATA表示，目前大多數SAF都流向歐洲，歐盟和英國的強制規定已於 今年起在歐洲生效，但令人無法接受的是，由於SAF生產商或供應商收取的合規費用，歐洲航空的SAF成本現已翻倍。預計到今年將購買100萬噸SAF以滿足歐洲法規要求，以當前市場價格計算，預計成本為12億美元。據估計，合規費用將在市場價格的基礎上增加17億美元，這筆錢可額外減少350萬噸的碳排放。IATA認為，歐洲的SAF強制規定非但沒有促進SAF的使用，反而使SAF的成本比傳統航空燃料高出五倍。

威利·沃爾什（Willie Walsh）表示，這凸顯了在市場條件成熟、保障措施到位之前就實施強制措施存在的問題，因為這些措施會提高脫碳成本。能源轉型成本已高達4.7萬億美元，而提高這一成本不應成為脫碳政策的目標或結果。歐洲需要意識到其做法行不通，並闢另一種蹊徑。

而為支持全球SAF市場發展，IATA採取SAF登記名錄、供需對接平台兩項措施，由民航脫碳組織(CADO)管理的SAF註冊中心，提供透明、標準化的系統，用於追蹤SAF的購買、使用情況和相關減排情況，符合國際法規，也通過配對的航空公司的SAF需求與供應商供給，促成採購。IATA也呼籲各國政府，制定更有效的政策、包含SAF在內的綜合能源政策以及確保國際航空碳抵換及減量計畫(CORSIA)的成功。

長榮 歐盟

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