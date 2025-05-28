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找達里歐當顧問？印尼新主權財富基金傳沒請動人 投管會也還沒搞定

編譯季晶晶／綜合外電
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全球最大避險基金橋水的共同創辦人達里歐。（路透）
全球最大避險基金橋水的共同創辦人達里歐。（路透）

彭博引述知情人士報導，有「避險基金天王」之稱、全球最大避險基金橋水的共同創辦人達里歐不會擔任印尼新成立主權財富基金「達南塔拉」（Danantara）的顧問，原因還不明朗。印尼官員兩個月前才宣稱他會與另四位知名政商界人士加入達南塔拉的顧問委員會。此事對印尼總統普拉伯沃來說是一項挫折，該主權財富基金是他為推動印尼經濟而採取的創新舉動之一。

達南塔拉將負責管理印尼的國有企業及其股息，資產規模預計約9,000億美元，但透明度和戰略方向一直備受質疑。普拉伯沃的其他政策目前都還在醞釀當中，這加劇了該國金融市場的動盪。

達南塔拉5月在雅加達向多位外企高管簡報時，展示的幻燈片有一個由四名成員組成的顧問委員會，其中包

括經濟學家Jeffrey Sachs、退休基金經理Chapman Taylor、前瑞信集團亞洲區負責人Helman Sitohang，以及前泰國總理塔信，但不包括達里歐。

Taylor在領英的個人資料裡確認此一職務；Sachs表示他「無償擔任該職務」，將提供經濟觀點；Sitohang和塔信尚未置評。

達南塔拉發言人Kania Sutisnawinata在一封電郵中表示，該基金「目前正在敲定項目並完善商業計畫」。她未評論達利歐的職位狀況，也沒說明他為何不在幻燈片裡。

一位知情人士說，從今年初到達南塔拉宣布管理層和顧問陣容之前的最後一個交易日，印尼基準股指下跌接近12%。為提振投資人信心，達南塔拉匆忙公布名單，儘管任命人選未經確認，而口頭邀請後也沒再發職位確認函。

達拉塔拉還宣布，在規模440億美元德州市政退休體系擔任投資長的Yup Kim，將成為其投資和投資組合管理委員會的成員。但Kim以電郵回覆彭博表示，他尚未接受該基金的職位。

印尼 退休 德州

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