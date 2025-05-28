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ECB總裁：川普政策反覆無常 壯大歐元絕佳機會來了

編譯簡國帆、陳苓／綜合報導
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歐洲央行總裁稱歐元有望成為美元的可行替代選項。(路透資料照片)
歐洲央行總裁稱歐元有望成為美元的可行替代選項。(路透資料照片)

歐洲央行（ECB）總裁拉加德26日表示，美國總統川普反覆無常的政策，提供了歐元強化國際地位的「絕佳機會」，將讓歐元區加強享有迄今為止美國獨有的特權。

拉加德在柏林發表演說表示，若歐盟各國政府能化解長期抑制歐盟經濟潛力的問題，有望獲得借貸成本降低、及更能對抗匯率波動與制裁等回報，「目前的改變為『全球歐元時刻』創造起點」，「這是歐洲加強掌控自己命運的絕佳機會，但這不是我們會自動被賦予的特權，我們必須靠自己贏得」。

她說，若各成員國政府能夠加強歐元區的金融和安全架構，歐元有望成為美元的可行替代選項，她強調若要提高歐元的全球地位，有三大關鍵領域：歐洲需要透過維護安全的能力支撐其開放貿易承諾、需要更深化、流動性更強的資本市場，以及必須支撐其法律基礎。

首先，她說，若要強化歐元的角色，歐盟就必須同時增強軍事實力，為夥伴關係提供支持，「這是因為投資人，尤其是官方投資人，也在尋求另一種形式的地緣政治保證：他們投資可信的安全夥伴、且能以硬實力履行盟邦義務的地區資產」。

她還說，歐洲應該要讓歐元成為企業開立跨國貿易發票的首選貨幣，背後的支持手段可能包括簽訂新的貿易協定、加強跨境支付以及與ECB簽署流動性協議。

其次，拉加德再度呼籲必須完成單一市場、扶助新創公司、減少法規，並且建立儲蓄與投資聯盟。

她表示，改革內部經濟可能更加迫切，歐元區的資本市場依然分裂、效率低，也缺乏真正流動、能讓投資人湧入的廣泛可得安全資產。

第三，拉加德認為歐洲必須展現維持穩固法律與制度基礎的能力，以維持投資人對歐元長期價值的信心。

此外，歐盟監管機構計畫首度對銀行以外的金融體系進行壓力測試，尋找脆弱之處，反映擔心避險基金、私募股權業者這類受監管程度較低的金融機構迅速成長，可能構成系統性風險。

歐盟 匯率 央行

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